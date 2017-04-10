Мужская сборная Канады в 36-й раз стала чемпионом мира по керлингу

МОСКВА, 10 апр — Р-Спорт. Мужская сборная Канады победила команду Швеции в финале чемпионата мира по керлингу, который проходил в Эдмонтоне (Канада).

Финальная встреча, прошедшая в воскресенье, завершилась со счетом 4:2 в пользу канадцев, которые второй год подряд и 36-й раз в истории стали чемпионами мира.

Обладателем бронзовых наград ранее стала команда Швейцарии.

Сборная России проиграла все 11 матчей на круговом этапе турнира и заняла последнее место, упустив возможность завоевать прямую путевку на Олимпийские игры в Пхенчхане.

В 2018 году чемпионат мира по керлингу пройдет в Лас-Вегасе (США).

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