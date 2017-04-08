"Зенит" сыграл вничью с "Анжи" в последнем матче в сезоне на "Петровском"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — Р-Спорт. Петербургский "Зенит" сыграл вничью с махачкалинским "Анжи" в матче 22-го тура чемпионата России по футболу, который стал последним для "сине-бело-голубых" на стадионе "Петровский" в нынешнем сезоне.

Встреча, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 1:1. В составе "Анжи" отличился Павел Яковлев (21-я минута). Ответный гол забил форвард "Зенита" Александр Кокорин (73). На 50-й минуте прямую красную карточку получил защитник хозяев Николас Ломбертс.

Ранее было объявлено, что этот матч станет последним для "Зенита" на стадионе "Петровский" в нынешнем сезоне. Начиная с матча 24-го тура с екатеринбургским "Уралом", который состоится 22 апреля, петербургский клуб будет проводить домашние игры на стадионе "Санкт-Петербург" на Крестовском острове. "Зенит" планирует начать следующий сезон также на новой арене.

В следующем туре "Зенит" 16 апреля сыграет на выезде с московским "Спартаком", "Анжи" днем ранее примет самарские "Крылья Советов".

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