Мутко надеется, что вопрос показа ЧМ-2018 решится без вмешательства властей

МОСКВА, 8 апр — Р-Спорт, Александр Рогулев. Вице-премьер правительства РФ и глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко выразил надежду, что государству не придется вмешиваться в решение проблем с показом матчей чемпионата мира 2018 года на российском телевидении.

Во вторник американское издание Bloomberg сообщило, что государственные российские телеканалы отказываются платить 120 миллионов долларов — цену, которую установила ФИФА за права на показ чемпионата мира. Генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман заявил агентству "Р-Спорт", что эта цена является абсолютно неадекватной в условиях российских реалий и должна быть сильно снижена.

"Надеюсь, вмешиваться не придется, — сказал Мутко журналистам, отвечая на вопрос о возможности вмешательства правительства в сложившуюся ситуацию. — Хотелось бы, чтобы матчи чемпионата мира были показаны в России. У ФИФА есть свои обязательства, чтобы спонсора увидели в стране-организаторе. Нам хотелось бы, чтобы наши зрители увидели Кубок конфедераций и чемпионат мира".

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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