Гостей "Формулы 1" в Сочи развлекут группы "Любэ" и "Ленинград"

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Большая культурная программа с участием звезд эстрады, а также тематические шоу и развлечения будут представлены 29 и 30 апреля в Сочи гостям и участникам FORMULA 1 ВТБ Гран-при России 2017, сообщил РИА Новости руководитель коммерции и маркетинга НАО "Центр "Омега", компании-промоутера FORMULA 1 Дмитрий Ерофеев.

"FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017 позиционируется как большой развлекательный уикенд, центральным событием которого становится гонка российского этапа Формулы 1. Поэтому каждый год мы стремимся радовать зрителей насыщенной и разнообразной концертной программой. В этом году хедлайнером гоночного уикенда в Сочи станет всенародно любимая группа "Любэ". Николай Расторгуев исполнит лучшие хиты в субботу 29 апреля на Центральной площади Олимпийского парка. Напомню, что все зрители, независимо от категории билета, имеют возможность посетить концерты в Олимпийском парке", — сказал Ерофеев.

По его словам, 30 апреля, в день гонки, зрителей будут радовать популярные молодежные исполнители. Большой музыкальный фестиваль соберет на одной сцене лидеров российских музыкальных чартов — Светлану Лободу, Егора Крида, Юлианну Караулову, Елену Темникову. Также свои хиты исполнят группы "Градусы" и "Пицца".

Также в мероприятиях примет участие известная группа Swanky Tunes, вошедшая в список ста лучших диджеев мира 2016 года, а также российские диджеи, участники крупнейших фестивалей электронной музыки DJ Bruner и Slider & Magnit.

Кроме того, четвертый год подряд в дни Гран-при Формулы 1 проходит шоу Comedy Club.

"29 и 30 апреля керлинговый центр "Ледяной куб" станет эпицентром юмора, куда после заездов будут традиционно приходят все звездные гости и зрители Формулы 1. Билеты на юмористические концерты быстро раскупаются и, как правило, в дни мероприятия их уже не достать", — отметил Ерофеев.

Он добавил, что развлекательные мероприятия пройдут не только в Олимпийском парке, но и в городе Сочи. "Например, 29 апреля в парке торговой галереи Гранд Марина с концертной программой выступит Иван Дорн, в развлекательном комплексе "Сочи Казино и Курорт" пройдет серия ярких вечеринок. Развлекательный марафон под названием "Тройка, семерка, туз" стартует в пятницу с вечеринки Playboy, продолжится в субботу выступлением Шоу Soho Rooms и розыгрышем 5 миллионов рублей, а в воскресенье там выступит группировка "Ленинград", — сообщил Ерофеев.