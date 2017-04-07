США
7.047 апреля17:26МСК
USD56.92+0.48
EUR60.57+0.49
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу, есть жертвы
Спорт

Гостей "Формулы 1" в Сочи развлекут группы "Любэ" и "Ленинград"

14:3207.04.2017
(обновлено: 14:34 07.04.2017)
13450
Трасса и сооружения автодрома Гран-При России в Олимпийском парке Сочи. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Большая культурная программа с участием звезд эстрады, а также тематические шоу и развлечения будут представлены 29 и 30 апреля в Сочи гостям и участникам FORMULA 1 ВТБ Гран-при России 2017, сообщил РИА Новости руководитель коммерции и маркетинга НАО "Центр "Омега", компании-промоутера FORMULA 1 Дмитрий Ерофеев.

Болид гонщика Макларен на трассе Сочи Автодром. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
В дни "Формулы-1" на Сочи Автодроме откроют более ста точек питания

"FORMULA 1 ВТБ ГРАН-ПРИ РОССИИ 2017 позиционируется как большой развлекательный уикенд, центральным событием которого становится гонка российского этапа Формулы 1. Поэтому каждый год мы стремимся радовать зрителей насыщенной и разнообразной концертной программой. В этом году хедлайнером гоночного уикенда в Сочи станет всенародно любимая группа "Любэ". Николай Расторгуев исполнит лучшие хиты в субботу 29 апреля на Центральной площади Олимпийского парка. Напомню, что все зрители, независимо от категории билета, имеют возможность посетить концерты в Олимпийском парке", — сказал Ерофеев.

Транспорт Сочи в дни Формулы-1 будет работать в усиленном режиме
© Фото: пресс-служба "Сочи Автодром"
В дни "Формулы-1" транспорт в Сочи будет работать в усиленном режиме
По его словам, 30 апреля, в день гонки, зрителей будут радовать популярные молодежные исполнители. Большой музыкальный фестиваль соберет на одной сцене лидеров российских музыкальных чартов — Светлану Лободу, Егора Крида, Юлианну Караулову, Елену Темникову. Также свои хиты исполнят группы "Градусы" и "Пицца".

Также в мероприятиях примет участие известная группа Swanky Tunes, вошедшая в список ста лучших диджеев мира 2016 года, а также российские диджеи, участники крупнейших фестивалей электронной музыки DJ Bruner и Slider & Magnit.
Кроме того, четвертый год подряд в дни Гран-при Формулы 1 проходит шоу Comedy Club.
"29 и 30 апреля керлинговый центр "Ледяной куб" станет эпицентром юмора, куда после заездов будут традиционно приходят все звездные гости и зрители Формулы 1. Билеты на юмористические концерты быстро раскупаются и, как правило, в дни мероприятия их уже не достать", — отметил Ерофеев.
Он добавил, что развлекательные мероприятия пройдут не только в Олимпийском парке, но и в городе Сочи. "Например, 29 апреля в парке торговой галереи Гранд Марина с концертной программой выступит Иван Дорн, в развлекательном комплексе "Сочи Казино и Курорт" пройдет серия ярких вечеринок. Развлекательный марафон под названием "Тройка, семерка, туз" стартует в пятницу с вечеринки Playboy, продолжится в субботу выступлением Шоу Soho Rooms и розыгрышем 5 миллионов рублей, а в воскресенье там выступит группировка "Ленинград", — сообщил Ерофеев.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

ВТБ Гран-при России Формулы 1
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
ВТБ Гран-при России Формулы 1

Комментировать
+
Спорт
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
игорь
Неужели гостям это понравится, может это для своих, местных?
14:57
07.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена