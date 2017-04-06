Сборная России опустилась на 61-е место в мировом рейтинге ФИФА

МОСКВА, 6 апр — Р-Спорт. Сборная России снова вернулась на рекордно низкое для себя 61-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), потеряв за неполный месяц одну позицию, сообщается на официальном сайте организации.

Предыдущий рейтинг, в котором российская команда шла на 60-й строчке, был опубликован 9 марта. С того момента сборная России провела два товарищеских матча, проиграв в Краснодаре команде Кот-д'Ивуара (0:2) и сыграв вничью в Сочи со сборной Бельгии (3:3). Для россиян 61-е место в рейтинге ФИФА, который был введен в 1993 году, было худшим результатом за все время. Впервые на данной рекордно низкой строчке российская команда оказалась в рейтинге от 9 февраля.

По сравнению с мартовской версией, в рейтинге ФИФА сменился лидер. Теперь первую строчку занимает сборная Бразилии, отодвинувшая на вторую строчку команду Аргентины. Также в первой десятке произошло еще два изменения — сборные Колумбии и Бельгии поменялись местами, а команда Швейцарии вошла в топ-10, заняв девятую строчку. Из первой десятки вылетела команда Уругвая, которая теперь идет на 15-м месте.

Рейтинг ФИФА, версия от 6 апреля:

1 (2). Бразилия — 1661 очко,

2 (1). Аргентина — 1603,

3 (3). Германия — 1464,

4 (4). Чили — 1403,

5 (7). Колумбия — 1348,

6 (6). Франция — 1294,

7 (5). Бельгия — 1281,

8 (8). Португалия — 1259,

9 (11). Швейцария — 1212,

10 (10). Испания — 1204…

15 (9). Уругвай — 1097…

61 (60). Россия — 561.

Новая версия рейтинга будет опубликована 4 мая.

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