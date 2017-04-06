Международный олимпийский комитет направил НХЛ видеоролик из-за Овечкина

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) выложил видеоролик, посвященный нападающему сборной России по хоккею и капитану "Вашингтон Кэпиталc" Александру Овечкину. Видеообращение опубликовано на странице организации в микроблоге в Twitter.
Would you dare telling the @Capitals Captain @ovi8 what to do? 😏😏😏@pyeongchang2018 @Olympic_Russia @NHL @IIHFHockey pic.twitter.com/z03CgVtv7z— Olympic Channel (@olympicchannel) 5 апреля 2017 г.
Ранее Овечкин сообщил, что поедет на Олимпиаду, несмотря на запрет НХЛ. Его одноклубник Евгений Кузнецов также планирует принять участие на турнире.
В начале апреля руководители НХЛ заявили, что спортсмены, выступающие в лиге, не примут участие на Олимпиаде. Организация также призвала команды не обсуждать возможность индивидуального допуска хоккеистов до Игр.