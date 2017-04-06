Международный олимпийский комитет направил НХЛ видеоролик из-за Овечкина

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) выложил видеоролик, посвященный нападающему сборной России по хоккею и капитану "Вашингтон Кэпиталc" Александру Овечкину. Видеообращение опубликовано на странице организации в микроблоге в Twitter.

На видео российский хоккеист заявляет: "Если даже кто-то скажет мне не ехать (на Олимпиаду — прим. ред.), мне все равно. Я поеду в любом случае". Затем в ролике появляется подпись: "Хватит ли Вам смелости сказать Александру Овечкину, что ему делать? Капитан "Вашингтон Кэпиталс" все еще намерен сыграть за Россию на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане".

Ранее Овечкин сообщил, что поедет на Олимпиаду, несмотря на запрет НХЛ. Его одноклубник Евгений Кузнецов также планирует принять участие на турнире.

В начале апреля руководители НХЛ заявили, что спортсмены, выступающие в лиге, не примут участие на Олимпиаде. Организация также призвала команды не обсуждать возможность индивидуального допуска хоккеистов до Игр.