Тяжелоатлетку Царукаеву лишили серебряной медали Игр в Лондоне

МОСКВА, 5 апр — Р-Спорт. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил серебряной медали Игр в Лондоне российскую тяжелоатлетку Светлану Царукаеву после перепроверки допинг-проб, сообщается на официальном сайте организации.

Ранее о положительной допинг-пробе Царукаевой с Игр в Лондоне сообщала Международная федерация тяжелой атлетики (IWF). В организме спортсменки был обнаружен туринабол.

Царукаева на Играх-2012 завоевала серебро в категории до 63 кг. Золото выиграл спортсменка из Казахстана Майя Манеза, которая в октябре 2016 года решением МОК из-за положительной допинг-пробы была лишена награды. Бронзу завоевала канадка Кристин Жирар. Четвертой стала турчанка Сибел Шимшек, которая также была позднее дисквалифицирована, пятой – болгарка Милка Манева, шестой — мексиканка Лус Акоста.

МОК лишил сборную России уже 13 медалей (одно золото, шесть серебряных наград, шесть бронзовых) с Игр-2008 в Пекине и девяти наград (три золота, шесть серебряных медалей) с Олимпиады-2012 в Лондоне после перепроверки допинг-проб. Кроме того, из-за различных нарушений антидопинговых правил, не связанных с перепроверкой проб, Россия лишилась еще четырех медалей (одно золото, два серебра и одна бронза) Олимпиады в Лондоне. Таким образом, всего Россия лишилась уже 26 медалей с Игр в Пекине и Лондоне.

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