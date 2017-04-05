Футболисты "Зенита" почтили память жертв теракта в Петербурге

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (429)

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Футболисты и тренеры клуба "Зенит" почтили память погибших в результате теракта в петербургском метро. Об этом сообщается в Twitter команды.

После тренировки на клубной базе футболисты и тренерский штаб доехали на подземке от станции метро "Удельная" до остановки "Технологический институт". На выходе из метро команда возложила цветы к мемориалу жертв теракта.

Спортсмены были одеты в белые толстовки с хештегом #наснесломить.

Публикация от zenit_spb (@zenit_spb) Апр 5 2017 в 5:26 PDT

В понедельник на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. СК возбудил уголовное дело по статье "террористический акт". Трагедия унесла жизни 14 человек.