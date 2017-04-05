Наталья Ищенко уходит из спорта в правительство Калининградской области

МОСКВА, 5 апр — Р-Спорт. Пятикратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Наталья Ищенко заканчивает карьеру. Об этом она заявила агентству "Р-Спорт", комментируя сообщения о назначении ее временно исполняющей обязанности вице-премьера Калининградской области.

"Да, это означает, что в спорт в качестве спортсменки я не вернусь", — сказала Ищенко. При этом она добавила, что не собирается "сразу далеко отходить от синхронного плавания", которое всегда будет в ее жизни.

Ранее глава Калининградской области Антон Алиханов подписал распоряжение о назначении Ищенко. Спортсменка будет курировать вопросы спорта и молодежной политики, сообщается на официальном сайте правительства региона.

"Наталья Ищенко достигла высших результатов в спорте, не понаслышке знает эту сферу. Уверен, ее профессионализм и опыт участия в таких грандиозных проектах, как Олимпийские игры, в соревнованиях мирового и европейского уровня, будут работать на пользу калининградского спорта", — прокомментировал назначение Алиханов. По его словам, знание дела и широкие контакты с мировой спортивной общественностью позволят спортсменке успешно решать задачи по развитию молодежной политики, детско-юношеского и массового спорта, а также спорта высших достижений.

Ищенко в ответ на это сказала, что Калининград — ее родной город, и пообещала на новой должности приложить все усилия, чтобы помочь своему региону.

Наталья Ищенко пять раз выигрывала золото Олимпийских игр, 19 раз — чемпионатов мира, 12 — чемпионатов Европы. В 2010 году она стала абсолютной чемпионкой Европы, впервые в истории турнира победив во всех четырех видах программы.

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