Продюсер Первого канала назвал цену прав на трансляцию ЧМ-2018 неадекватной

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт, Маргарита Якупова. Цена на права на телевизионные трансляции чемпионата мира по футболу 2018 года, установленная Международной федерацией футбола (ФИФА), является абсолютно неадекватной в условиях российских реалий и должна быть сильно снижена, заявил агентству "Р-Спорт" генеральный продюсер Первого канала Александр Файфман.

Во вторник американское издание Bloomberg сообщило, что государственные российские телеканалы отказываются платить 120 миллионов долларов — цену, которую установила ФИФА за права на показ чемпионата мира.

"В условиях российских реалий цена абсолютно неадекватная, поэтому возможности ее заплатить у Российской Федерации нет, а удастся ли ее сбить или нет — сказать сейчас сложно. Ровно по этой причине контракт до сих пор не подписан. Кубок конфедераций и чемпионат мира – это единый "кейс". Разницы нет никакой, сколько каналов делят эту сумму – количество игр одинаковое. Мое мнение – цена должна быть снижена сильно, остальное является предметом переговоров в рамках коммерческой тайны", — сказал Файфман по телефону.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>