В МОК рассказали об условиях, предложенных НХЛ для покрытия расходов на ОИ

МОСКВА, 4 апр — Р-Спорт. Международная федерация хоккея (IIHF) предлагала НХЛ те же условия, что и на предыдущей Олимпиаде в Сочи, на которой издержки на страховку игроков и транспорт были покрыты, заявили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

В понедельник НХЛ сообщила, что вопрос участия игроков из лиги в зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане закрыт, паузы в регулярном чемпионате на этот турнир не будет. Ранее сообщалось, что разногласия между сторонами возникли после того, как МОК отказался оплачивать расходы на страховку и транспорт для игроков из НХЛ, как на предыдущих Играх.

"Это решение вызывает еще большее сожаление, поскольку IIHF предлагала НХЛ те же условия, что и на предыдущей Олимпиаде, на которой издержки на страховку игроков и транспорт были покрыты. МОК, который распределяет 90% своего дохода на развитие мирового спорта, очевидно, не может относиться к коммерческой лиге лучше, чем некоммерческие международные федерации, которые глобально развивают спорт", — говорится в заявлении пресс-службы МОК.

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