"Спартак" вырвал победу у "Оренбурга" на шестой добавленной минуте

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Подопечные Массимо Карреры на домашней арене одержали победу над "Оренбургом" в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу со счетом 3:2.

В составе красно-белых отличился Роман Зобнин на 34-й и 58-й минутах, гостям же удалось отыграться в течение минуты усилиями Дениса Поповича (70-я минута) и Михала Дюриша (71-я минута). Три очка "Спартаку" принес точный удар голландского нападающего Квинси Промеса на шестой добавленной минуте второго тайма.

Московская команда с 48 очками занимает первое место в турнирной таблице, ближайшие преследователи ЦСКА и "Зенит" имеют в активе 42 балла. "Оренбург" с 16 очками расположился на 14-й строчке.

9 апреля "Спартаку" предстоит выезд в Уфу, а "Оренбург" отправится в гости к екатеринбургскому "Уралу".