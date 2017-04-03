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Спорт

Московские власти заявили о готовности столицы к Кубку конфедераций

Сюжет:
Подготовка к проведению чемпионата мира-2018 по футболу в России (1003)
10:1103.04.2017
(обновлено: 10:19 03.04.2017)
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Баннер, посвященный отметке в 100 дней до Кубка конфедераций по футболу. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Даничев
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Транспортная, спортивная и туристическая инфраструктура в российской столице готова к проведению Кубка конфедераций-2017 по футболу, сообщил руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

Выставочный матч Марии Шараповой в Лас-Вегасе. Архивное фото
© AP Photo/ Isaac Brekken
Кубок конфедераций, возвращение Шараповой и допинг: главные события-2017
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года на четырех аренах: в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Сборная России сыграет в группе А с португальцами, новозеландцами и мексиканцами. Группу B составили команды Чили, Австралии, Германии и Камеруна.

"В России футбольные соревнования такого уровня проводятся впервые, и мы можем подтвердить, что городская инфраструктура со стороны спорта, туризма, транспорта и здравоохранения к нему готова. Хотим пригласить всех болельщиков и любителей футбола поддержать нашу сборную в соревнованиях", — цитирует его пресс-служба департамента транспорта.

Презентация новой формы сборной России по футболу и официального мяча Кубка Конфедерации-2017
© РИА Новости. Александр Вильф
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Презентована новая форма сборной России на Кубок конфедераций
В ведомстве напомнили, что с марта по май этого года в Москве проходят тестовые мероприятия, на которых отрабатываются штатные и нештатные ситуации, проверяется эффективность принятых транспортных мер. Так, с 14 по 16 марта в международных аэропортах Москвы прошли первые тестирования, во время которых были отработаны торжественная встреча официальной делегации ФИФА, встречи команд и зрителей и возможные нештатные ситуации, в том числе попытка несанкционированного доступа болельщиков к команде, ДТП с перевернутым и загоревшимся грузовиком на маршруте следования шаттлов с клиентскими группами ФИФА, имитацией конфликтов между болельщиками в поезде Аэроэкспресс. По итогам мероприятий была отмечена высокая степень готовности транспортной связки "аэропорт-город".

100 дней до старта Кубка Конфедераций 2017 по футболу
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Сто дней до Кубка конфедераций: стадион в Петербурге встретил Самуру и Кафу
"Мы заранее начали готовиться к проведению футбольных турниров. Для решения задач эффективного транспортного обслуживания соревнований еще в 2015 году разработан план управления перевозками, который согласован с организациями и ведомствами, задействованными в подготовке к проведению мероприятий. До начала первого турнира осталось менее 3 месяцев, и можно заявить, что транспортная инфраструктура готова к Кубку конфедераций и чемпионату мира (по футболу 2018 года — ред.)", — приводит пресс-служба слова руководителя департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова.

Как сообщалось ранее, на время спортивных соревнований в столице организуют временные выделенные полосы для передвижения автобусов с болельщиками, а на сложных дорожных участках изменят организацию дорожного движения. Также болельщики, волонтеры и лица, включенные в списки ФИФА, смогут бесплатно добираться на общественном транспорте до мест проведения матчей Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу при предъявлении соответствующих документов.

© РИА Новости. Алексей Даничев
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100 дней до старта Кубка Конфедераций 2017 по футболу
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