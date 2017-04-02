США
2.042 апреля23:00МСК
USD55.96-0.42
EUR59.81-0.78
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Спорт

СМИ: федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла объединят

21:5302.04.2017
(обновлено: 22:06 02.04.2017)
11181
Акробатический рок-н-ролл. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Уткин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В ближайшее время в российском спорте произойдут структурные изменения, результатом которых станет появление новой федерации, объединяющей танцевальный спорт и акробатический рок-н-ролл, сообщает "Коммерсант".

Акробатический рок-н-ролл. Архивное фото
© Фото: всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла
В Москве проходит чемпионат и первенство по акробатическому рок-н-роллу
Обе дисциплины значатся во Всероссийском реестре видов спорта. Танцевальный спорт включает в себя латиноамериканскую и европейскую программы, а в акробатический рок-н-ролл как отдельный жанр входит буги-вуги. Статус общероссийских спортивных федераций по этим двум видам в настоящий момент имеют Союз танцевального спорта России (СТСР) и Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла (РосФАРР). На международном уровне танцевальный спорт и акробатический рок-н-ролл уже объединили в одной организации — Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF).

В Минспорте России изданию подтвердили, что работа по объединению ведется, отметив при этом, что в стране есть примеры федераций, успешно развивающих два и более видов спорта. В ведомстве подчеркнули, что действия по консолидации "заслуживают поддержки как со стороны федерального органа исполнительной власти, так и со стороны региональных органов в области физической культуры и спорта".

Балетная школа Большого театра, созданная в бразильском городе Джоинвиле
© фото из семейного архива
Танцуй как в России: бразилец мечтает поступить в школу Большого театра
Исполнительный директор Всероссийской федерации акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова рассказала, что между СТСР и РосФАРР еще в 2015 году было заключено соглашение о сотрудничестве. По ее словам, в структуре единой федерации оба вида спорта смогут сохранить свою автономность. Кроме того, предполагается развивать направления, еще не признанные в России видами спорта, такие, как хип-хоп и брейк-данс.

"Это прежде всего касается наличия профильных комитетов — танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, формирования календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий по каждому виду спорта отдельно и ряда других направлений. На региональном уровне также не планируется никаких слияний — региональные федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла будут самостоятельными членами единой федерации", — цитирует издание Ерастову.

Объединение видов внутри одной спортивной федерации соответствует международному тренду, пишет "Коммерсант". Есть примеры консолидированных национальных танцевальных федераций во Франции, Италии и Германии. Этот формат важен с точки зрения реализации одной из основных задач WDSF — вхождения основных танцевальных жанров в олимпийскую программу.

Акробатический рок-н-ролл. Архивное фото
© Фото: всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла
Россия введет акробатический рок-н-ролл в олимпийскую семью
Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Так, в программу летних юношеских Олимпийских игр 2018 года вошли хип-хоп и брейк-данс.

Чтобы танцевальные виды спорта появились в олимпийской программе, необходимо выполнение ряда критериев Международного олимпийского комитета. К ним относятся массовость, популярность, а также единство представительства вида спорта в составе одной федерации.

Для России включение танцевальных жанров в программу Олимпиад стало бы значительным событием. Число занимающихся ими россиян оценивается в 60 тысяч человек — эта цифра сопоставима с востребованностью большинства олимпийских видов. Кроме того, Россия давно входит в список мировых лидеров и в танцевальном спорте, и в акробатическом рок-н-ролле. Россияне завоевывают медали практически на всех крупнейших соревнованиях в этих видах.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

Комментировать
+
Спорт
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
summersector
Какое замечательное у нас поколение, просто умиляюсь, все сплошь танцоры, певцы, музыканты и актёры и все талантливы ! Прямо "золотой век"! Только все они с "семеро с ложкой", а кто тот, хотя бы "один с сошкой" ?
22:48
02.04.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена