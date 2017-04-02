СМИ: федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла объединят

МОСКВА, 2 апр – РИА Новости. В ближайшее время в российском спорте произойдут структурные изменения, результатом которых станет появление новой федерации, объединяющей танцевальный спорт и акробатический рок-н-ролл, сообщает "Коммерсант".

Обе дисциплины значатся во Всероссийском реестре видов спорта. Танцевальный спорт включает в себя латиноамериканскую и европейскую программы, а в акробатический рок-н-ролл как отдельный жанр входит буги-вуги. Статус общероссийских спортивных федераций по этим двум видам в настоящий момент имеют Союз танцевального спорта России (СТСР) и Всероссийская федерация акробатического рок-н-ролла (РосФАРР). На международном уровне танцевальный спорт и акробатический рок-н-ролл уже объединили в одной организации — Всемирной федерации танцевального спорта (WDSF).

В Минспорте России изданию подтвердили, что работа по объединению ведется, отметив при этом, что в стране есть примеры федераций, успешно развивающих два и более видов спорта. В ведомстве подчеркнули, что действия по консолидации "заслуживают поддержки как со стороны федерального органа исполнительной власти, так и со стороны региональных органов в области физической культуры и спорта".

Исполнительный директор Всероссийской федерации акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова рассказала, что между СТСР и РосФАРР еще в 2015 году было заключено соглашение о сотрудничестве. По ее словам, в структуре единой федерации оба вида спорта смогут сохранить свою автономность. Кроме того, предполагается развивать направления, еще не признанные в России видами спорта, такие, как хип-хоп и брейк-данс.

"Это прежде всего касается наличия профильных комитетов — танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла, формирования календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий по каждому виду спорта отдельно и ряда других направлений. На региональном уровне также не планируется никаких слияний — региональные федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла будут самостоятельными членами единой федерации", — цитирует издание Ерастову.

Объединение видов внутри одной спортивной федерации соответствует международному тренду, пишет "Коммерсант". Есть примеры консолидированных национальных танцевальных федераций во Франции, Италии и Германии. Этот формат важен с точки зрения реализации одной из основных задач WDSF — вхождения основных танцевальных жанров в олимпийскую программу.

Определенные шаги в этом направлении уже сделаны. Так, в программу летних юношеских Олимпийских игр 2018 года вошли хип-хоп и брейк-данс.

Чтобы танцевальные виды спорта появились в олимпийской программе, необходимо выполнение ряда критериев Международного олимпийского комитета. К ним относятся массовость, популярность, а также единство представительства вида спорта в составе одной федерации.

Для России включение танцевальных жанров в программу Олимпиад стало бы значительным событием. Число занимающихся ими россиян оценивается в 60 тысяч человек — эта цифра сопоставима с востребованностью большинства олимпийских видов. Кроме того, Россия давно входит в список мировых лидеров и в танцевальном спорте, и в акробатическом рок-н-ролле. Россияне завоевывают медали практически на всех крупнейших соревнованиях в этих видах.

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