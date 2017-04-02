Волейболисты "Факела" обыграли "Галатасарай" и вышли в финал Кубка вызова

КАЗАНЬ, 2 апр — Р-Спорт. Волейболисты новоуренгойского "Факела" обыграли стамбульский "Галатасарай" во втором матче полуфинала Кубка вызова и вышли в финал турнира.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Стамбуле, завершилась со счетом 3-0 (25:16, 25:19, 25:21) в пользу "Факела". Самым результативным игроком матча стал Дмитрий Волков, набравший 14 очков.

Первый матч, прошедший 29 марта в Новом Уренгое, также завершился победой "Факела" со счетом 3-0.

В финале турнира "Факел" сыграет с французским "Шомоном". Первый матч финала пройдет 12 апреля во Франции, ответный – 16 апреля в Новом Уренгое.

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