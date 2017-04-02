Игнашевич побил рекорд Семака по количеству игр в чемпионате России

МОСКВА, 2 апр — Р-Спорт. Защитник московского ЦСКА Сергей Игнашевич побил рекорд Сергея Семака по количеству проведенных игр в чемпионатах России по футболу.

Игнашевич вышел на замену в первом тайме встречи 21-го тура чемпионата России против самарских "Крыльев Советов" на 36-й минуте. Этот матч стал для 37-летнего защитника 457-м в чемпионатах России. Таким образом, он превзошел достижение Семака (456 игр), завершившего игровую карьеру в 2013 году.

Игнашевич на протяжении карьеры также защищал цвета самарских "Крыльев Советов" и московского "Локомотива". Он является шестикратным чемпионом России.

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