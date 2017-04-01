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Спорт

Японский бог: фигурист Юдзуру Ханю выиграл ЧМ и побил свой же рекорд

19:0801.04.2017
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Юдзуру Ханю (Япония). Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Песня
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ХЕЛЬСИНКИ, 1 апр — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Олимпийский чемпион 2014 года японский фигурист Юдзуру Ханю выиграл золото чемпионата мира в Хельсинки, поразив произвольной программой с четырьмя четверными прыжками и мировым рекордом по набранным в ней баллам. Россияне Михаил Коляда и Максим Ковтун не блеснули, но выполнили задачу-минимум, завоевав для сборной две квоты на Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

Фигурное катание. Чемпионат мира. Мужчины. Произвольная программа
© РИА Новости. Александр Вильф
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Коляда в колее

Российские фигуристы изначально имели чисто теоретические шансы на медали чемпионата мира в мужском одиночном катании. Они могли превратиться в практические только в случае кардинальных провалов у соперников. Но после короткой программы стало ясно, что этих провалов не будет. Здесь четко вырисовалась сильнейшая шестерка из японцев Юдзуру Ханю и Сомы Уно, испанца Хавьера Фернандеса, канадца Патрика Чана, китайца Цзинь Бояна и американца Натана Чена, которая в свою компанию принимать никого не собиралась.

Тем не менее Коляда и Ковтун, шедшие после короткой программы на седьмом и десятом месте соответственно, сделали все, чтобы их не в чем было упрекнуть. Ковтун открывал выступления в предпоследней группе участников и откатался весьма достойно. Он чисто исполнил два четверных сальхова (один в каскаде) и два акселя в три с половиной оборота, причем во второй половине программы. И это с учетом того, что трехкратный чемпион России катался с травмой колена, полученной после неудачного падения на разминке еще перед короткой программой.

Евгения Медведева (Россия) выступает в короткой программе женского одиночного катания на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки
© РИА Новости. Александр Вильф
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Россия получила три квоты на участие в ОИ-2018 в женском фигурном катании

Коляда же в очередной раз в нынешнем сезоне попытался исполнить лутц в четыре оборота — прыжок, который ему пока покоряется только на тренировках. Не удалось петербуржцу поставить символическую галочку в графе "сделано" напротив этого элемента и здесь. К тому же падение с четверного лутца, как показалось, выбило Коляду из колеи — он хоть и сделал тулуп в четыре оборота, но тут же превратил аксель в "бабочку". Но потом Михаил в колею вернулся и справился с остальными элементами.

После того как оценки Коляды высветились на табло, стало понятно, что с одной путевкой на Играх в Пхенчхане, как это было в Сочи, Россия точно не останется. Ну а для того чтобы квот стало три, нужно было, чтобы подавляющее большинство соперников не просто провалились, а исчезли куда-нибудь под лед. Этого, конечно же, произойти не могло — в Хельсинки пока еще не жарко, поэтому на Олимпиаде-2018 выступят два российских участника соревнований в мужском одиночном катании.

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки. 31 марта 2017
© РИА Новости. Александр Вильф
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Уно подвел Лутц

Выдающийся, по мнению специалистов, в плане технического уровня выступлений сезон в мужском одиночном катании было бы логично завершить мировым рекордом. Установить его мог, пожалуй, только один фигурист — автор действующего мирового достижения. Только Ханю, олимпийский чемпион Сочи, обладает среди всех нынешних монстров мужского катания полной гармонией в сочетании технической сложности и артистических способностей. Но для мирового рекорда требовалось, чтобы Ханю исполнил программу без ошибок.

И он справился, признавшись потом, что жаждал реабилитироваться после ошибки в короткой программе, отбросившей его на промежуточное пятое место. Четверной риттбергер (этот прыжок был впервые исполнен на чемпионатах мира), два четверных сальхова (один в каскаде с тройным тулупом), четверной тулуп, два акселя в три с половиной оборота — и совершенно божественная интерпретация музыки Дзе Хисаиси. Японский бог получил 223,20 балла и превзошел свое предыдущее достижение почти на четыре балла.

После такого проката Ханю, выступившего первым в группе сильнейших, стало понятно, что обойти его будет очень трудно. Ближе всех, на расстояние в два с небольшим балла, подобрался Уно, перевоплотившийся в образ латиноамериканца так, что ему не хватало только маракасов в руках. Но золота чемпионата мира его лишила одна-единственная ошибка на тройном лутце. Лидировавший же после короткой программы победитель двух последних чемпионатов мира Фернандес начал выступление с мощнейшего четверного тулупа, но потом допустил несколько ошибок и остался только четвертым. И пропустил на пьедестал чисто справившегося с технической частью программы, но все еще не набравшего необходимого уровня в компонентах китайца Цзинь Бояна.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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