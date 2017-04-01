Мутко прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг главы FIDE Илюмжинова

МОСКВА, 1 апр — Р-Спорт, Олег Богатов. Силы, говорящие о неполном исполнении Кирсаном Илюмжиновым обязанностей на посту президента Международной шахматной федерации (FIDE), и раньше были против него, но это международная организация и российская сторона на эту ситуацию никак повлиять не может, заявил корреспонденту "Р-Спорт" вице-премьер РФ Виталий Мутко.

В понедельник днем FIDE сообщила о том, что Илюмжинов объявил о решении уйти в отставку на заседании президентского совета в Афинах. Позднее сам глава организации заявил "Р-Спорт", что не подавал в отставку. Илюмжинов предположил, что вице-президент FIDE Георгиос Макропулос и ее исполнительный директор Найджел Фримен хотели совершить переворот в организации.

"Естественно, есть силы, которые поднимают вопрос, что он (Илюмжинов) не в полном объеме может исполнять свои обязанности. Те силы, которые проигрывали, которые были против него. Мы никак на это повлиять не можем, это международная спортивная организация", — сказал Мутко по телефону.

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