Отстаем или нас отодвигают? Фигуристы Боброва/Соловьев идут восьмыми на ЧМ

ХЕЛЬСИНКИ, 31 мар — Р-Спорт, Андрей Симоненко. Олимпийские чемпионы 2010 года канадцы Тесса Вирчу/Скотт Мойр захватили лидерство после короткого танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Хельсинки, установив новый мировой рекорд. Российские дуэты Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев и Александра Степанова/Иван Букин занимают восьмое и десятое места соответственно, а их низкие оценки стали главной темой для обсуждения.

Когда судьи добрые

Вирчу и Мойр вышли на лед первыми из претендентов на медали — причем задолго до своих конкурентов, поскольку из-за пропуска двух сезонов после Игр-2014 в Сочи они остались без рейтинга и "отжеребились" в середину стартового протокола. До выступления олимпийских чемпионов Ванкувера в коротком танце смотреть было, говоря по-честному, не на кого. Из 32 участвующих в чемпионате мира танцевальных дуэтов шесть не смогли набрать больше 50 баллов, что является совсем катастрофическим уровнем, и примерно столько же эту отметку только-только превзошли, что не сильно лучше.

Что ж, тем ярче была видна разница между уровнем Вирчу и Мойра и теми, кто выступал до них. Танцы на льду — весьма условное название того, во что превратилась эта дисциплина после введения стандартов новой системы судейства. Но Тесса и Скотт известным только им образом выполняют все требования этой системы, именно танцуя, поэтому вряд ли кому-то придет в голову удивляться тому, что они уже второй раз в нынешнем сезоне обновляют мировой рекорд в коротком танце. Причем сейчас — почти на два балла.

Когда судьи злые

И в этот момент пришла в голову мысль — может быть, судьи сегодня добрые?..

Российские пары стартовали в предпоследней группе участников. Александра Степанова и Иван Букин откатались уверенно и без ошибок, как и на протяжении всего сезона, но увидели перед собой оценки, на три балла уступающие их лучшему результату. Тем не менее комментировать судейство пара не стала. "На оценках мы не заостряли внимание с самого начала, не эта у нас задача стояла. А задача была получить удовольствие, порадовать, откатать эмоционально до конца. Мне кажется, у нас это получилось", — сказала Степанова журналистам.

А вот Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев после того, как за лучший, по их мнению, прокат сезона судьи им также поставили заниженную по сравнению с их личным рекордом оценку, молчать не стали.

"От старта к старту мы стараемся улучшать результат, работаем над проблемами, чтобы в дальнейшем их не было. Сейчас мы работали и показали наш лучший прокат короткого танца в сезоне. Мы это почувствовали, тренеры нам это сказали. И тут второй уровень за дорожку. Обидно. Блюз в первый раз в этом сезоне третьего уровня, всегда ставили четвертый", — заметила Боброва.

Тренер шестикратных чемпионов России Александр Жулин также выразил недоумение оценками Бобровой и Соловьева. "С прокатом все было хорошо. С уровнями (сложности) плохо, — сказал Жулин. – Почему? Мне непонятно. Это вопрос к судьям. Технически и эмоционально прокат был очень хороший".

Максимальная олимпийская квота под вопросом

После выступления Боброва и Соловьев оказались вторыми, но вскоре их стали обгонять один дуэт за другим. Никому не удавалось обойти россиян на серьезное количество баллов, но каждое понижение занятого места означало, что о старте в группе сильнейших можно забыть. Атаковать же пьедестал из предпоследней группы участников будет сложновато. В итоге шестикратные чемпионы России оказались только восьмыми после короткой программы, а Степанова и Букин — десятыми.

Оценивая результат короткого танца, эксперты разошлись во мнениях. "Я совершенно не собираюсь спорить с судьями, они ставят то, что видят, — сказала заслуженный тренер СССР и России Татьяна Тарасова, отвечая на вопрос, согласна ли она с баллами российских дуэтов. — Это же не один человек поставил, а целая бригада. Им оттуда виднее. Есть люди, которые опережают нас в развитии. Вот и все. И в мире этих людей уже немало". А двукратный чемпион СССР, ныне тренер Ростислав Синицын заметил, что, на его взгляд, место российских дуэтов выше. "Возможно, в тройку лучших Боброва и Соловьев войти не должны были, но то, что их место рядом с тройкой — точно", — отметил он.

После короткого танца перспективы завоевать три квоты на Олимпийские игры для российской сборной в танцах на льду оказались под большим вопросом. Чтобы получить максимальную квоту, двум российским парам надо по сумме мест набрать не больше 13. А это значит, что в произвольной программе им предстоит попытаться совершить небольшое чудо.

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