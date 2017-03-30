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Спорт

Подарок для Мозякина: "Магнитка" вышла в финал Кубка Гагарина

23:1030.03.2017
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Игроки ХК Металлург Сергей Мозякин и Ян Коварж. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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КАЗАНЬ, 30 мар – Р-Спорт, Вадим Кузнецов. Хоккеисты магнитогорского "Металлурга" вышли в финал Кубка Гагарина, обыграв казанский "Ак Барс" в четырех матчах.

"Металлург" выиграл полуфинальную серию со счетом 4-0 (2:1 ОТ, 2:0, 3:2, 4:1) и вышел в финал плей-офф КХЛ. Победу в решающем матче противостояния с "Ак Барсом" "Магнитка" одержала в день рождения своего лидера Сергея Мозякина, который установил снайперский рекорд для отечественных чемпионатов.

Сергей Мозякин. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Эпидемия травму у "Ак Барса", Зарипов и Мозякин неудержимы

"Магнитка" и "Ак Барс" крайне редко балуют болельщиков результативными матчами в последние годы, и неудивительно, что первая игра серии финала Восточной конференции плей-офф в Магнитогорск получилась не слишком зрелищной. В основное время команды обменялись голами – счет открыл форвард казанцев Федор Малыхин, а ответную шайбу забросил Данис Зарипов. В первом овертайме выявить победителя не удалось, но на 86-й минуте Мозякин прорвался к воротам Эмиля Гарипова и нанес точный бросок.

Быстрый гол Евгения Тимкина во многом определил ход второй игры. "Магнитка" выглядела интереснее и больше атаковала, а "Ак Барс" помимо травмированных в первом матче Михала Йордана и Дмитрия Архипова потерял еще и нападающих Артема Лукоянова с Денисом Голубевым. Начало серии также пропустил капитан казанцев Александр Свитов.

Кубок Гагарина. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
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"Не думаю, что серия "Металлург" — "Ак Барс" закончится в Казани. Все-таки оба матча в Магнитогорске прошли примерно в равной борьбе, и овертайм был. "Ак Барс" возьмет какие-то матчи, но "Магнитка" все равно по мастерству выше. Магнитогорцы на йоту сильнее казанцев, они должны дальше пройти", — сказал агентству "Р-Спорт" двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

Мозякин оформил новый рекорд в день рождения

В третьем матче "Ак Барс" потерял еще и Михаила Варнакова, но самое главное – была упущена победа, которая могла переломить ход серии. Казанцы, играя дома, дважды вели в счете – 1:0 и 2:1. Второй гол казанцев, забитый Михаилом Глуховым, состоялся в начале третьего периода, но "Магнитка" успела не только отыграться, но и победить. Героем матча стал Зарипов, который под свист некогда родных трибун оформил дубль за две с половиной минуты.

"Мы должны были увереннее проводить концовку матча, должны были быть готовы к такому натиску "Магнитки". Счет в серии 0-3, но никогда не говори никогда. Это плей-офф, у нас впереди домашний матч, так что все возможно. Мы еще не сдались", — заявил после игры форвард "Ак Барса" Джастин Азеведо.

Игрок сборной России Сергей Мозякин радуется своему забитому голу в матче за третье место чемпионата мира по хоккею между сборными командами России и США
© РИА Новости. Владимир Федоренко
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"На сегодня наша первая тройка — лучшая в лиге. Поэтому надо смотреть, уважать и завидовать ребятам. Уважать за их долголетие, за их феноменальную игру. Дело ведь не только в мастеровитости. Вы видели же, сколько сил и энергии они тратили. Сколько смен сыграли. И все равно сил хватает. Это прежде всего говорит о характере и правильном образе жизни", — рассказал вице-президент "Магнитки" Геннадий Величкин.

Четвертый матч проходил в день рождения капитана уральцев Мозякина, и лучшим подарком для него стало завершение серии. Еще один подарок 36-летний нападающий преподнес себе сам. В первом периоде с его голевых передач забили Ян Коварж и Виктор Антипин, а при счете 2:1 Мозякин забросил красивую шайбу, которая стала для него 54-й в сезоне. Таким образом, он побил рекорд московского армейца Вениамина Александрова, в сезоне-1962/63 забившего на один гол меньше.

Год назад казанцы выбыли уже в первом раунде плей-офф, в этот же раз смогли дойти до третьего. Прогресс по сравнению с прошлым сезоном может помочь при подписании нового контракта главному тренеру "Ак Барса" Зинэтуле Билялетдинову, чье действующее соглашение истекает этой весной.

"Металлург" в третий раз за четыре года вышел в финал Кубка Гагарина, где на этот раз сыграет против СКА из Санкт-Петербурга. Два предыдущих финала против команд из Западной конференции Мозякин и Ко выиграли.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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