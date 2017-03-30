Мозякин побил рекорд чемпионатов страны по количеству забитых шайб за сезон

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Форвард ХК "Металлург" Магнитогорск Сергей Мозякин установил новый рекорд чемпионатов страны по количеству шайб, забитых в одном сезоне, сообщает "Р-Спорт".

В матче плей-офф против казанского "Ак Барса", Мозякин забросил свою 54-ю шайбу в сезоне. Предыдущий рекорд принадлежал нападающему московского ЦСКА Вениамину Александрову, который забросил 53 гола в чемпионате СССР сезона 1962/63.

На данный момент клуб Мозякина ведет в полуфинальной серии КХЛ против "Ак Барса" со счетом 3-0, а также выигрывает в четвертом матче со счетом 3-1.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>