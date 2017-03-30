Югра предлагает развивать традиционные виды спорта коренных народов Севера

АРХАНГЕЛЬСК, 30 мар — РИА Новости. С инициативой создать постоянный Консультационный совет по традиционным видам спорта коренных народов Севера выступила глава Ханты-Мансийского автономного округа (Югра) Наталья Комарова.

На встрече губернаторов — членов некоммерческой организации Северный форум в Архангельске Комарова сообщила, что в июне в Югре состоится совещание региональных координаторов Северного форума.

"Это период совпадает с проведением международных соревнований по гребле на обласах — традиционных сибирских лодках. Эти соревнования посвящаются древнему югорскому обряду поклонения духу воды. Мы предлагаем пойти дальше в развитии национальных видов спорта и заключить меморандум между Всемирным обществом этноспорта и организацией Северный форум", — сказала Комарова.

Она отметила, что национальные виды спорта лежат в основе культуры и самоидентификации коренных народов.

"Мы должны делать все для развития национальных видов спорта, в том числе через взаимодействие с ООН", — заключила она, обращаясь к участникам Северного форума.

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