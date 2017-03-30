Результаты четырех россиян на Олимпиаде-2012 аннулировали из-за допинга

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты четырех российских спортсменов на Олимпийских играх-2012 в Лондоне, сообщается на официальном сайте организации.
Решение о санкциях против россиян принято после перепроверки проб, проведенной после отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Анализы всех четверых дали положительный результат на туринабол.
Всего МОК после перепроверки результатов проб лишил Россию восьми медалей Игр-2008 и 13 наград Олимпиады в Лондоне. Кроме того, из-за различных нарушений антидопинговых правил, не связанных с перепроверкой проб, сборная лишилась еще четырех медалей, завоеванных в Лондоне.
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