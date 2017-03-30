Результаты четырех россиян на Олимпиаде-2012 аннулировали из-за допинга

МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) аннулировал результаты четырех российских спортсменов на Олимпийских играх-2012 в Лондоне, сообщается на официальном сайте организации.

Речь идет о тяжелоатлете Хаджимурате Аккаеве, который получил травму и снялся с соревнований, легкоатлетке Виктории Валюкевич, ставшей восьмой в тройном прыжке, а также метательницах молота Марии Беспаловой и Гульфие Ханафеевой, которые заняли одиннадцатое и шестнадцатое места, соответственно.

Решение о санкциях против россиян принято после перепроверки проб, проведенной после отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. Анализы всех четверых дали положительный результат на туринабол.

В ноябре 2016 года МОК уже лишил Аккаева бронзовой медали Олимпиады-2008 в Пекине в категории до 94 кг после того, как в допинг-пробе спортсмена также нашли это вещество.

Всего МОК после перепроверки результатов проб лишил Россию восьми медалей Игр-2008 и 13 наград Олимпиады в Лондоне. Кроме того, из-за различных нарушений антидопинговых правил, не связанных с перепроверкой проб, сборная лишилась еще четырех медалей, завоеванных в Лондоне.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>