С миру по сборной: кого вы ждете на ЧМ-2018 в России больше всего

Сборная Бразилии обыграла парагвайцев и стала первой командой, официально отобравшейся на Чемпионат мира-2018. Сборная России попадает на турнир на правах организатора. В розыгрыше остается 30 путевок. Редакция Ria.ru предлагает выбрать из самых интересных команд мира сборную, которую бы вы больше всего хотели увидеть в России.