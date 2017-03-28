КХЛ рассмотрит финансирование клубов, определяя состав участников сезона

МОСКВА, 28 мар – Р-Спорт, Семен Галькевич. КХЛ примет решение об участниках следующего чемпионата, руководствуясь поручениями главы РФ Владимира Путина на снижение госфинансирования в профессиональном спорте и, рассматривая заявки клубов, оценит зрительский интерес к играм, качество и рейтинг телетрансляций, а также результаты за время выступления в лиге, сообщили агентству "Р-Спорт" в пресс-службе КХЛ.

В нынешнем сезоне в регулярном чемпионате КХЛ принимали участие 29 команд – 14 в Западной конференции и 15 в Восточной. Ранее в ряде российских СМИ появилась информация, что новокузнецкий "Металлург" и ханты-мансийская "Югра" могут покинуть КХЛ.

"Совет директоров КХЛ, рассматривая заявочные документы клубов, примет во внимание различные факторы. Будет оценен уровень зрительского интереса к матчам клуба, качество и рейтинг телетрансляций из его домашней арены, спортивные результаты клуба за время его выступления в КХЛ. Также лига подробно рассмотрит систему финансирования клубов и, принимая решение об их участии в чемпионате сезона-2017/18, будет руководствоваться поручениями, данными президентом России Владимиром Путиным по итогам заседания совета по развитию физической культуры и спорта 11 октября 2016 года, направленными на снижение государственного финансирования профессионального спорта", — сообщили в пресс-службе КХЛ.

"Состав участников чемпионата КХЛ определяется и утверждается советом директоров лиги перед началом каждого сезона, согласно статье 8 спортивного регламента. Также, в соответствии с положениями статьи 45 правового регламента КХЛ, каждый клуб обязан в срок до 30 апреля предоставить в лигу документы, подтверждающие финансовые гарантии на период с 1 июля текущего года по 30 июня следующего года. Исходя из этого формируется предварительный состав участников чемпионата КХЛ соответствующего сезона. Таким образом, до 30 апреля какие-либо комментарии о составе участников чемпионата КХЛ-2017/18 будут являться преждевременными", — отметили в пресс-службе.