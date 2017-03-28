Источник назвал имя нового тренера хоккейного клуба ЦСКА

МОСКВА, 28 мар – Р-Спорт. Руководство московского хоккейного клуба ЦСКА приняло решение назначить главным тренером команды Андрея Николишина, о его назначении официально будет объявлено до конца недели, сообщил агентству "Р-Спорт" источник, знакомый с ситуацией.

Чемпион мира 1993 года и бронзовый призер Олимпийских игр 2002 года в составе сборной России Андрей Николишин ранее тренировал челябинский "Трактор" и хабаровский "Амур".

В начале недели в ЦСКА было принято решение о назначении Николишина на должность главного тренера команды. В ближайшее время с 44-летним специалистом будет подписан контракт, после чего о назначении будет объявлено официально.

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