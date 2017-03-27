FIDE готовит Илюмжинову импичмент, считает глава РШФ

МОСКВА, 27 мар — Р-Спорт, Олег Богатов. Президент Международной федерации шахмат (FIDE) Кирсан Илюмжинов может подвергнутся импичменту со стороны определенных чиновников организации, но он способен "победить эту историю", заявил агентству "Р-Спорт" президент Российской шахматной федерации (РШФ) Андрей Филатов.

Ранее в понедельник FIDE на своем официальном сайте сообщила, что Илюмжинов объявил о решении уйти в отставку на заседании президентского совета организации в Афинах, и что этот вопрос будет обсуждаться на внеочередном заседании совета в апреле. Позднее сам Илюмжинов заявил "Р-Спорт", что он в отставку не подавал, сообщение не соответствует истине, и заседание президентского совета в апреле не состоится.

"Я сегодня встречался с Кирсаном Николаевичем, и мы обсуждали различные планы, — сказал по телефону Филатов. — Сегодня он мне ничего на эту тему не говорил. Он сказал, что прошел президентский совет, что его склоняют к отставке, но он отверг эту историю, потому что планирует работать и дальше. Ему готовят импичмент, а он с этим борется. Но я верю в его способности победить эту историю. Я считаю, что Кирсан Николаевич – опытный политический боец и всегда справлялся с большими трудностями. Я в него верю".

Собеседник агентства подчеркнул, что основная причина недовольства Илюмжиновым — включение главы FIDE в санкционный список властей США.

"Сложный вопрос, от кого это идет, — продолжил глава РШФ. — Скорее всего, это связано с санкционным списком, куда он попал, и очень многие люди опасаются, что могут попасть в сложную ситуацию. И на всякий случай боятся, что будут санкции против международных спортивных организаций, как мы это видели по отношению к нашим спортсменам, тренерам и руководителям федераций, и это будет продолжено. И многие люди, которые входят в FIDE, опасаются, что санкции после президента FIDE будут распространены и на вице-президентов FIDE. Или на руководителей федераций, которые сотрудничают с президентом FIDE".

Илюмжинов возглавляет FIDE с 1995 года.

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