Кирсан Илюмжинов опроверг сообщение о своей отставке с поста главы FIDE

МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Кирсан Илюмжинов опроверг информацию о своей отставке.

Сообщение о том, что Илюмжинов намерен покинуть пост, ранее появилось на сайте FIDE.

Как рассказал сам Илюмжинов агентству "Р-Спорт", он не знает, откуда идет информация о его отставке.

"Это, видимо, кто-то решил пошутить или выдает желаемое за действительное", — пояснил глава FIDE.

"Некоторые члены президентского совета федерации пытались склонить меня к этому – те силы, которые включили меня в санкционный список и требуют моей отставки", — добавил Илюмжинов, отметив, что на президентском совете FIDE этот вопрос не поднимался.

Кирсан Илюмжинов возглавляет FIDE с 1995 года.

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