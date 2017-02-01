С китайским оттенком: в Европе закрылось футбольное трансферное окно

МОСКВА, 1 фев – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Футбольное трансферное окно закрылось в Европе в ночь со вторника на среду, главные новости в сфере переходов, как это ни странно, связаны с китайскими клубами, проявившими невероятную активность на европейском рынке.

Все в Китай!

Одной из главных новостей, по-настоящему взорвавшей футбольный мир, стал переход в китайский СИПГ полузащитника лондонского "Челси" Оскара. Сумма трансфера составила около 60 миллионов фунтов, а заработная плата 25-летнего игрока в шанхайском клубе будет порядка 400 тысяч фунтов в неделю. СИПГ проявил большую активность и на российском рынке, ведь ранее к шанхайскому клубу, который возглавляет бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш, присоединились бразильский форвард команды с берегов Невы Халк и хавбек "Краснодара" Одил Ахмедов.

Не в СИПГ, но также в Китай отправился и полузащитник "Зенита" Аксель Витсель. К слову, у бельгийца был вариант продолжения карьеры в туринском "Ювентусе", но футболист выбрал вариант с "Тяньцзинь Цюаньцзянь".

По сообщениям СМИ, зарплата игрока в Китае составит 18 миллионов евро в год, а от такого предложения отказаться весьма непросто. "Это был трудный выбор, потому что, с одной стороны, "Ювентус" — это отличная команда и топ-клуб, но с другой стороны — предложение (из Китая) слишком значимо для моей семьи. Руководство "Ювентуса" вело себя по-джентльменски со мной, я могу быть им только благодарен. Кто знает, возможно, в будущем наши пути наконец-то пересекутся", — цитирует Витселя Сalciomercato.it со ссылкой на Tuttosport.

Путь в Китай, а именно в "Шанхай Шэньхуа", выбрал и аргентинский нападающий Карлос Тевес, с зарплатой в 40 миллионов евро в год, что сделает его самым высокооплачиваемым футболистом мира. Правда, превзойти эту сумму заработка мог польский нападающий Роберт Левандовский, но игрок немецкой "Баварии" перебираться в Азию отказался. Такие баснословные суммы в итоге привели к закономерной реакции со стороны Китайской футбольной ассоциации (CFA), ужесточившей лимит на легионеров, а затем власти Китая пообещали снизить иррационально высокие зарплаты футболистов.

Дела европейские



Что касается европейского внутреннего рынка, то здесь наибольшее внимание вызвал "многосерийный фильм" о переходе полузащитника Димитри Пайета из английского "Вест Хэма" во французский "Марсель". Стороны очень долго не могли утрясти вопрос финансовой компенсации, дошло даже до того, что сам футболист пообещал травмировать себе крестообразные связки, если его не отпустят из "Вест Хэма". В итоге, по сообщениям СМИ, клубы все же сошлись на сумме в 25 миллионов фунтов стерлингов.

"Вест Хэм" пополнился бывшим капитаном "Саутгемптона" Жозе Фонте, а сумма трансфера португальского защитника составила порядка 8 миллионов фунтов. По слухам, этим футболистом интересовался и московский "Спартак". Можно сказать, что английские клубы были этой зимой наиболее активны не только в приобретениях, но и в продаже игроков: одним из громких трансферов стал переход нападающего сборной Нидерландов Мемфиса Депая из "Манчестер Юнайтед" в "Лион", обошедшийся французам примерно в 15 миллионов фунтов.

Стоит отметить приобретение "Манчестер Сити" бразильского нападающего Габриэла Жезуса. Для любителей российского футбола, и в частности поклонников "Зенита", одной из важнейших новостей должен стать переход защитника "Челси" Бранислава Ивановича в санкт-петербургский клуб. По сведениям СМИ, серб уже прибыл в Россию, а все формальности будут улажены в течение ближайших нескольких дней, учитывая, что трансферное окно в России по-прежнему открыто. Еще одним успехом российских клубов на европейском рынке можно назвать трансфер форварда "Милана" Луиса Адриано в московский "Спартак".

"Безусловно, главная цель — это первое место (в чемпионате России). Я знаю, что мы обгоняем "Зенит" на пять очков. Я очень горжусь, что нахожусь здесь, буду с честью защищать цвета "Спартака" и очень хочу помочь команде стать чемпионом. У меня все очень хорошо сложилось в прошлом в "Шахтере", но я постараюсь сделать все для того, чтобы выступать в "Спартаке" на еще более высоком уровне", — приводит слова Адриано официальный сайт "Спартака".

Парочкой громких приобретений отметились французские клубы. В частности, кроме вышеупомянутого "Лиона", "Марсель" усилился именитым защитником "Ювентуса" Патрисом Эвра, а "ПСЖ" подписал хавбека сборной Германии Юлиана Дракслера, который уже успел отличиться победным голом в ворота "Ренна".

Безтрансферное окно



В весьма необычной ситуации оказался мадридский "Реал". Испанский клуб проявил нулевую активность на трансферном рынке, но не по своей вине. В январе 2016 года ФИФА вынесла "Реалу" запрет регистрировать новых игроков в ближайшие два трансферных окна из-за нарушений, допущенных при переходах несовершеннолетних игроков. Мадридский клуб подал апелляцию на данное решение, которая была частично удовлетворена CAS. Спортивный арбитражный суд сократил запрет с двух до одного трансферного окна, однако этой зимой "Реал" остался без привычных трансферных рекордов.

А вот главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью по собственной воле отказался от усилений, о чем во вторник было объявлено на странице команды в Twitter.

В последний момент с местом продолжения карьеры определился нападающий Ласина Траоре, перешедший на правах аренды в хихонский "Спортинг". Так что эпопея с уходом из ЦСКА нападающего, права на которого принадлежат "Монако", наконец-то получила логическое завершение.

"Давайте посмотрим правде в глаза, не того ждали от Траоре, который предстал перед нами. Но сказать, что он не принес пользы, я бы не осмелился: пользу он принес, голы забивал. А вот тот объем, который он выполнял, не совсем устраивал руководство. Думаю, что трансфер своевременный, а если он там заиграет, то молодец, останется за него только порадоваться. Видимо, в нем нашли другие качества, которые он нам не показал или держал про запас. Все от него будет зависеть", — заявил агентству "Р-Спорт" бывший защитник "красно-синих" Максим Боков.

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