Югра подпишет соглашение о проведении Всемирной шахматной Олимпиады в 2020

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Югра подпишет в феврале соглашение с ФИДЕ о проведении в столице округа Всемирной шахматной Олимпиады 2020 года, сообщает департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа.

В Югре прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий в автономном округе. В ходе заседания под руководством губернатора округа Натальи Комаровой было отмечено, что в первой половине февраля состоится визит в автономный округ инспекции ФИДЕ, в ходе которого и должно быть подписано соответствующее соглашение о проведении в Ханты-Мансийске Всемирной шахматной Олимпиады 2020 года.

"С 2010 года, когда мы провели у себя первую Олимпиаду, шахматный мир шагнул далеко вперед. Вырос интерес к шахматам, увеличилось число участников международных шахматных соревнований и количество национальных сборных. Если в 2010 году к нам прибыли шахматисты из 149 стран мира, то на будущей Олимпиаде надо быть готовым принять посланников как минимум от 180 государств. Все это даст дополнительную нагрузку на инфраструктуру. Мы должны просчитать ее ресурс и оценить потенциал", — цитирует департамент слова Комаровой.

Губернатор подчеркнула, что уже сейчас необходимо формировать пул партнеров и спонсоров турнира.

"Как показала ноябрьская битва за мировую шахматную корону между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном, шахматы могут быть коммерчески успешным видом спорта. Забота организаторов – сделать так, чтобы этот экономический потенциал раскрылся в Югре, привлечь в наш округ инвестиции и туристов", — приводит слова Комаровой департамент общественных и внешних связей Югры.

Другие новости региона читайте здесь