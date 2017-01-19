Логотип представлен: Дворцовый мост "соединил" Санкт-Петербург с Евро-2020

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — Р-Спорт, Артем Калинин. Дворцовый мост Санкт-Петербурга — один из самых узнаваемых по всему миру символов Северной столицы — стал частью эмблемы города как хозяина матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Поющий мост с особым шармом
Исполком УЕФА 25 января 2013 года утвердил проведение финальной стадии Евро-2020 в 13 городах по всей Европе. В 12 городах пройдут по четыре матча: три игры группового этапа и один матч плей-офф. В 13-м городе пройдут полуфиналы и финал. 19 сентября 2014 года УЕФА объявил города, которые примут матчи турнира. Финал и полуфиналы достались Лондону, а Санкт-Петербург примет три игры группового этапа и четвертьфинальный матч.
Идея проведения чемпионата Европы по всему континенту, как и идея расширения Евро до 24 команд, принадлежит бывшему президенту УЕФА Мишелю Платини, который в 2015 году был на восемь лет отстранен от любой связанной с футболом деятельности. Позже срок дисквалификации дважды сокращался — до шести и четырех лет соответственно.
Ожидание тянулось не слишком долго — через несколько минут после приветственных речей Мутко, Чеферина, Симоняна, Черчесова, Дюкова и губернатора города Георгия Полтавченко эмблема была представлена. На ней рядом с логотипом Евро-2020 изображен разведенный Дворцовый мост. По словам Мутко, лучший символ города выбрать было сложно: "Думаю, выбирало экспертное сообщество, представители УЕФА. В связи с тем что тема мостов заложена в философию этого турнира как сближение народов, стран. Думаю, Дворцовый мост один из самых красивых. Он поющий — разводится сейчас под музыку. Фонари придают ему такой шарм".
Новый стадион поможет сборной России
Президент УЕФА выразил уверенность, что матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут успешно. Кроме того Чеферин заявил, что для УЕФА проведение турнира по всему континенту является большим вызовом. "Я не просто ожидаю, я уверен в том, что город превосходно справится с проведением матчей Евро. Жители города покажут, насколько это дружелюбный город. Будет обеспечена безопасность, все пройдет на высочайшем уровне. Мы готовы. Но это будет вызов для нас. Конечно, это вызов, когда фанаты путешествуют сотни и сотни километров по всей Европе. Это может быть очень интересно, но, повторюсь, это большой вызов даже для такой организации, как УЕФА", — сказал Чеферин.
"Сейчас хотел бы показать Чеферину новый стадион. Но у него очень жесткая программа. Он хотел бы к культуре нашей приобщиться — колеблется между Эрмитажем и стадионом. Если он выберет Эрмитаж, то я ему все расскажу про стадион, потому что я на него насмотрелся. И еще сегодня или завтра поеду", — сказал президент РФС.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил времена, когда играл за московский "Спартак" против "Зенита" на "Петровском", оценил поддержку местных болельщиков и выразил уверенность в том, что на новой арене, которая будет вмещать куда больше зрителей, поддержка сборной России станет еще мощнее.
Стадион не потребует трат для подготовки к Евро
В четверг Мутко опроверг ранее появлявшиеся заявления, что для адаптации новой арены в Санкт-Петербурге под требования УЕФА потребуются дополнительные средства. По словам президента РФС, требования УЕФА немного мягче, чем требования ФИФА, а именно им будет соответствовать арена уже к матчам Кубка конфедераций и тем более чемпионата мира.
"Для адаптации к чемпионату Европы не нужно будет никаких денег. Стадион будет готов. Требования для УЕФА даже где-то меньше, чем для чемпионата мира", — сказал Мутко.
Ну а в том, что город все сделает вовремя и качественно для Кубка конфедераций и чемпионата Европы, всех заверил губернатор города Георгий Полтавченко: "Город делает очень много, чтобы на самом высочайшем уровне прошли матчи Кубка конфедераций-2017 и Евро-2020. Завершено строительство Западного скоростного диаметра, стадиона, строятся и другие объекты. Строится станция метро "Новокрестовская". Вопреки скептическим прогнозам мы все успеваем делать вовремя с соответствующим качеством".
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