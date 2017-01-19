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Спорт

Логотип представлен: Дворцовый мост "соединил" Санкт-Петербург с Евро-2020

15:0919.01.2017
(обновлено: 15:14 19.01.2017)
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Участники перед началом церемонии представления официальной эмблемы Санкт-Петербурга - города-организатора Евро-2020
© РИА Новости. Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — Р-Спорт, Артем Калинин. Дворцовый мост Санкт-Петербурга — один из самых узнаваемых по всему миру символов Северной столицы — стал частью эмблемы города как хозяина матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Стадион Зенит-Арена в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Киреев
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Эмблему представили курирующий вопросы спорта, туризма и молодежной политики вице-премьер правительства РФ, глава Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко и президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

Поющий мост с особым шармом

Исполком УЕФА 25 января 2013 года утвердил проведение финальной стадии Евро-2020 в 13 городах по всей Европе. В 12 городах пройдут по четыре матча: три игры группового этапа и один матч плей-офф. В 13-м городе пройдут полуфиналы и финал. 19 сентября 2014 года УЕФА объявил города, которые примут матчи турнира. Финал и полуфиналы достались Лондону, а Санкт-Петербург примет три игры группового этапа и четвертьфинальный матч.

Идея проведения чемпионата Европы по всему континенту, как и идея расширения Евро до 24 команд, принадлежит бывшему президенту УЕФА Мишелю Платини, который в 2015 году был на восемь лет отстранен от любой связанной с футболом деятельности. Позже срок дисквалификации дважды сокращался — до шести и четырех лет соответственно.

Официальный логотип чемпионата мира 2018 по футболу в России. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
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В четверг в городе на Неве состоялась презентация официальной эмблемы города для Евро-2020. В торжественной церемонии приняли участие Мутко, Чеферин, главный тренер сборной России Станислав Черчесов, президент местного футбольного клуба "Зенит" Александр Дюков, а также ветераны советского футбола. Один из них — первый вице-президент РФС Никита Симонян — не имеет золотой медали чемпионата Европы 1960 года, хотя участвовал в отборочных матчах того турнира. Ведущий церемонии Георгий Черданцев со сцены обратился к Чеферину с просьбой уладить этот вопрос и вручить Симоняну заслуженную медаль.

Ожидание тянулось не слишком долго — через несколько минут после приветственных речей Мутко, Чеферина, Симоняна, Черчесова, Дюкова и губернатора города Георгия Полтавченко эмблема была представлена. На ней рядом с логотипом Евро-2020 изображен разведенный Дворцовый мост. По словам Мутко, лучший символ города выбрать было сложно: "Думаю, выбирало экспертное сообщество, представители УЕФА. В связи с тем что тема мостов заложена в философию этого турнира как сближение народов, стран. Думаю, Дворцовый мост один из самых красивых. Он поющий — разводится сейчас под музыку. Фонари придают ему такой шарм".

Церемония представления официальной эмблемы Санкт-Петербурга - города-организатора Евро-2020. 19 января 2017
© РИА Новости. Алексей Даничев
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Мутко презентовал логотип Петербурга как хозяина матчей Евро-2020
По мнению Мутко, сама эмблема также вышла на славу. Президент РФС добавил, что Санкт-Петербург получит уникальную возможность на протяжении многих лет видеть лучшие команды мира. "Эмблема просто замечательная, — сказал Мутко. — Красивейший мост. Мне кажется, она удовлетворит все вкусы, будет узнаваемая. В целом если говорить о Евро или чемпионате мира, предвкушение таких турниров вселяет энтузиазм. У многих болельщиков, у молодежи будет возможность прикоснуться к футболу. Я рад, что у Санкт-Петербурга на протяжении многих лет — в 2017, 2018 годах, в 2020-м — будет возможность видеть лучшие команды мира".

Новый стадион поможет сборной России

Президент УЕФА выразил уверенность, что матчи Евро-2020 в Петербурге пройдут успешно. Кроме того Чеферин заявил, что для УЕФА проведение турнира по всему континенту является большим вызовом. "Я не просто ожидаю, я уверен в том, что город превосходно справится с проведением матчей Евро. Жители города покажут, насколько это дружелюбный город. Будет обеспечена безопасность, все пройдет на высочайшем уровне. Мы готовы. Но это будет вызов для нас. Конечно, это вызов, когда фанаты путешествуют сотни и сотни километров по всей Европе. Это может быть очень интересно, но, повторюсь, это большой вызов даже для такой организации, как УЕФА", — сказал Чеферин.

Стадион Зенит-Арена в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Киреев
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Мутко: для адаптации "Зенит-Арены" к ЧМ требуется еще два миллиарда рублей
Глава УЕФА добавил, что пока еще не видел новый стадион на Крестовском острове, однако верит городским властям и РФС, уверяющим, что все будет в порядке. Мутко сообщил, что намерен показать высокому гостю арену в четверг, а если тот выберет между посещением стадиона и Эрмитажа культурную программу, то все расскажет словенцу сам.

"Сейчас хотел бы показать Чеферину новый стадион. Но у него очень жесткая программа. Он хотел бы к культуре нашей приобщиться — колеблется между Эрмитажем и стадионом. Если он выберет Эрмитаж, то я ему все расскажу про стадион, потому что я на него насмотрелся. И еще сегодня или завтра поеду", — сказал президент РФС.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил времена, когда играл за московский "Спартак" против "Зенита" на "Петровском", оценил поддержку местных болельщиков и выразил уверенность в том, что на новой арене, которая будет вмещать куда больше зрителей, поддержка сборной России станет еще мощнее.

Строительство стадиона Зенит-Арена в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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"Зенит-Арену" ввели в эксплуатацию
"Я играл в "Спартаке", "Зенит" был самым непримиримым соперником, — сказал Черчесов. — Вираж, который всегда поддерживал свой клуб, — это что-то особенное. На новом стадионе он увеличится. Уверен, соперникам сборной России придется непросто. Все время надо думать о ближайшем барьере. Первый у нас — это Кубок конфедераций. Там мы должны дать болельщикам реальную пищу, чтобы каждый сказал: "Вот за эту команду нам бы хотелось поболеть". Все остальное ребята в команде знают".

Стадион не потребует трат для подготовки к Евро

В четверг Мутко опроверг ранее появлявшиеся заявления, что для адаптации новой арены в Санкт-Петербурге под требования УЕФА потребуются дополнительные средства. По словам президента РФС, требования УЕФА немного мягче, чем требования ФИФА, а именно им будет соответствовать арена уже к матчам Кубка конфедераций и тем более чемпионата мира.

"Для адаптации к чемпионату Европы не нужно будет никаких денег. Стадион будет готов. Требования для УЕФА даже где-то меньше, чем для чемпионата мира", — сказал Мутко.

Стадион Зенит-Арена в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Киреев
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Новый стадион на Крестовском острове в Санкт-Петербурге начали строить для "Зенита" в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира-2018 проект отправляли на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. По последним данным, общие затраты на строительство арены могут составить порядка 40 миллиардов рублей.

Ну а в том, что город все сделает вовремя и качественно для Кубка конфедераций и чемпионата Европы, всех заверил губернатор города Георгий Полтавченко: "Город делает очень много, чтобы на самом высочайшем уровне прошли матчи Кубка конфедераций-2017 и Евро-2020. Завершено строительство Западного скоростного диаметра, стадиона, строятся и другие объекты. Строится станция метро "Новокрестовская". Вопреки скептическим прогнозам мы все успеваем делать вовремя с соответствующим качеством".

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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