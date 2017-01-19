UKAD взяло у россиян более 3,5 тысячи проб, зафиксировано 21 нарушение

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Британское антидопинговое агентство (UKAD) взяло у российских спортсменов более 3,5 тысячи проб в 2016 году, и такое же количество проб было взято на международных стартах; было зафиксировано 21 нарушение, из них только 10 связано с запрещенными препаратами, заявил вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.

Независимая комиссия WADA в ноябре 2015 года обвинила Россию в нарушении антидопинговых правил. Была приостановлена работа московской антидопинговой лаборатории, а также вынесено решение о несоответствии РУСАДА кодексу WADA. В феврале РУСАДА и UKAD подписали соглашение о сотрудничестве. UKAD обеспечивает необходимое тестирование российских спортсменов, пока РУСАДА не восстановит соответствие.

"Вот по итогам 2016 года, когда у нас работало UKAD. Ясно, какой интерес был к нашим спортсменам. Только UKAD взяло более 3,5 тысячи проб, и такое же количество (было взято) на международных стартах. Вот отчет я получил перед приездом сюда — 21 нарушение антидопинговых правил. Из них только 10 за прием запрещенных препаратов. Когда мы сами тестировались, мы брали около 15 тысяч проб, 200 спортсменов ежегодно отстраняли", — сказал Мутко журналистам.

"Мы подали за год 17 заявок на TUE, 14 получили. А в некоторых странах по 250 заявок и по 200 получают", — добавил Мутко.

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