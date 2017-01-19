Новак Джокович уступил Денису Истомину во втором круге Australian Open-2017

МОСКВА, 19 янв — Р-Спорт. Действующий победитель Открытого чемпионата Австралии серб Новак Джокович завершил выступление на турнире, проиграв во втором теннисисту из Узбекистана Денису Истомину.
Это была шестая встреча соперников, но обыграть Джоковича Истомину удалось впервые.
В следующем круге Истомин встретится с 30-й ракеткой турнира испанцем Пабло Карреньо-Бустой.
В другом матче дня бельгиец Давид Гоффен (11-й номер турнира) оказался сильнее чеха Радека Штепанека — 6:4, 6:0, 6:3. В следующем круге Гоффен встретится с хорватом Иво Карловичем.
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