В Белоруссии в конце января пройдет тракторное ралли "Париж-Мосар"

МИНСК, 18 янв — РИА Новости. Тракторное ралли пройдет в конце января между белорусскими деревнями Париж и Мосар в Витебской области, сообщил РИА Новости в среду представитель Минского тракторного завода (МТЗ) — организатора мероприятия.

"Первоначально планировалось провести ралли 25 января. Но по согласованию с местными органами власти решено перенести мероприятие на выходной день, чтобы как можно больше людей могли его посетить. Ориентировочно это будет 28 января", — сказал представитель завода.

Старт техники состоится в деревне Париж Поставского района Витебской области, а финиш — на площадке возле костела Святой Анны в деревне Мосар Глубокского района Витебской области. Такое мероприятие пройдет впервые. По информации организаторов, в ралли примут участие три экипажа на одинаковой технике — самых мощных серийно выпускаемых МТЗ тракторах мощностью 355 лошадиных сил. Трактористы, выбранные из числа инженеров, испытателей МТЗ, по словам организаторов, пообещали, что это будет "реальная гонка".

"Трасса составит 15 километров. При ее выборе мы исходили из того, чтобы она была живописной и одновременно трудной. Максимально избегали дорог общего пользования", — сказал собеседник агентства.

По его словам, первый участок представляет собой бывшее кукурузное поле, часть которого перепахана и на нем образовались замерзшие земляные глыбы, что делает его труднопроходимым. Второй пройдет по берегу озера, экипажам здесь также предстоит преодолеть небольшую речку. Затем гонка пройдет по лесной дороге.

Для зрителей будут организованы пункты горячего питания и выступления творческих коллективов. Сопровождать движение тракторов по маршруту будут телекамеры и квадрокоптеры.

Представитель МТЗ сообщил, что в будущем тракторное ралли может стать международным. Так, в планах предприятия, после запуска в серийное производство более мощной модели трактора, организовать подобную гонку на ней с участием представителей России и Казахстана. Собеседник агентства не исключил, что в следующий раз тракторное ралли пройдет в Челябинской области России, где также есть деревня Париж.