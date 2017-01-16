В городах ЧМ-2018 митинги, возможно, придется согласовывать с МВД и ФСБ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Проведение публичных мероприятий в российских городах, где пройдут матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 по футболу, не связанных с этими соревнованиями, будет согласовываться с местными органами МВД и ФСБ, говорится в проекте президентского указа, разработанном ФСБ РФ и опубликованном на портале проектов нормативных актов.

"Установить, что в субъектах Российской Федерации, в которых вводятся усиленные меры безопасности (на время указанных соревнований — ред.), собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением спортивных соревнований, в периоды с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года могут проводиться в местах и (или) по маршрутам движения участников публичного мероприятия, с количеством участников и во временной интервал, определяемых соответствующими органами местного самоуправления по согласованию с соответствующими территориальными органами МВД России и соответствующими территориальными органами ФСБ России", — говорится в документе.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, игры будут проведены в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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