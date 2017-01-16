В городах ЧМ-2018 митинги, возможно, придется согласовывать с МВД и ФСБ
МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Проведение публичных мероприятий в российских городах, где пройдут матчи Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 по футболу, не связанных с этими соревнованиями, будет согласовываться с местными органами МВД и ФСБ, говорится в проекте президентского указа, разработанном ФСБ РФ и опубликованном на портале проектов нормативных актов.
"Установить, что в субъектах Российской Федерации, в которых вводятся усиленные меры безопасности (на время указанных соревнований — ред.), собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением спортивных соревнований, в периоды с 1 июня по 12 июля 2017 года и с 25 мая по 25 июля 2018 года могут проводиться в местах и (или) по маршрутам движения участников публичного мероприятия, с количеством участников и во временной интервал, определяемых соответствующими органами местного самоуправления по согласованию с соответствующими территориальными органами МВД России и соответствующими территориальными органами ФСБ России", — говорится в документе.
Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве. Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года, игры будут проведены в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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Подготовка к ЧМ по футболу: строительство новых терминалов в Шереметьево
Руководство Шереметьево планирует завершить первую очередь строительства нового грузового терминала, рассчитанного на 380 тысяч тонн, во втором квартале 2017 года.
Пассажирский терминал В, который будет введен в строй к чемпионату мира по футболу, станет основным для пассажиров внутренних линий аэропорта Шереметьево.
Новый пассажирский терминал рассчитан на обслуживание 20 млн пассажиров в год.
Строительство пассажирского терминала В аэропорта Шереметьево.
Руководство аэропорта отмечает, что новый грузовой терминал будет "современным, с автоматизированной системой обработки и хранения по всем видам груза".
Строительство пассажирского терминала В аэропорта Шереметьево.
Шереметьево выделил в пользование компании-оператора по эвакуации автомобилей земельный участок в непосредственной близости от аэропорта, что позволит нарушителям сократить время получения транспортного средства со специализированной стоянки до минимума.
Новый межтерминальный переход соединит северную и южную зоны Шереметьево.
Строительство пассажирского терминала В аэропорта "Шереметьево" к чемпионату мира по футболу - 2018.
Строительство пассажирского терминала В аэропорта Шереметьево.
Строительство пассажирского терминала В аэропорта Шереметьево.
Строительство пассажирского терминала В аэропорта Шереметьево.
Строительство пассажирского терминала В аэропорта Шереметьево.
Строительство нового грузового терминала аэропорта "Шереметьево" к чемпионату мира по футболу - 2018.
Строительство пассажирского терминала В аэропорта "Шереметьево" к чемпионату мира по футболу - 2018.