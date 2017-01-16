"Спартак" подписал контракт с Александром Самедовым

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Полузащитник Александр Самедов перешел из "Локомотива" в "Спартак". Об этом сообщает агентство "Р-Спорт".
В составе "Спартака" Самедов выигрывал Кубок России-2002/03, а с "Локомотивом" — тот же турнир в сезонах-2006/07 и 2014/15, а также дважды становился бронзовым призером чемпионата России.
В составе сборной России полузащитник участвовал в чемпионате мира-2014 и чемпионате Европы-2016. Всего Самедов провел за национальную команду 35 игр, в которых забил пять голов.
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