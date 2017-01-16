"Аутсайдер" Федерер: в Австралии стартует турнир Большого шлема

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Первый в 2017 году теннисный турнир Большого шлема стартует 16 января в Мельбурне (Австралия). Общий призовой фонд Открытого чемпионата Австралии составит рекордные 50 миллионов австралийских долларов (около 37,5 миллиона долларов США), что на 14% больше по сравнению с прошлым годом. Победители соревнований в одиночных разрядах получат по 3,7 миллиона австралийских долларов.

Федерер считает себя аутсайдером

Один из самых титулованный теннисистов в истории швейцарец Роджер Федерер впервые сыграет на "Мэйджоре" после того, как пропустил US Open. 35-летний спортсмен, четырежды побеждавший на турнире в Мельбурне, залечил травму колена и готов составить конкуренцию сильнейшим теннисистам, хотя сам Федерер, получивший 17-й номер посева и оказавшийся в одной четверти сетки с первой ракеткой турнира британцем Энди Марреем, не считает себя претендентом на итоговую победу.

"Конечно, я предпочитаю быть фаворитом. Но быть аутсайдером тоже нормально, — рассказал швейцарец. — Я здоров и готов участвовать в поединках, это будет весело. Конечно, нет ничего веселого, когда я чувствую боль. Но я очень рад, что вновь получил возможность выигрывать матчи. Сколько именно? Еще предстоит выяснить. Я очень осторожен по отношению к себе. В этот раз я явный аутсайдер".

Заслуженный тренер России Виктор Янчук заявил агентству "Р-Спорт", что не верит в успешное выступление швейцарца. "Маловероятно, что Федерер успешно выступит в Мельбурне. Может быть, в восьмерку лучших он попадет, если оценивать его нынешнюю силу, но дальше пройти ему будет сложно. Все-таки игровой практики у него мало было в последнее время", — сказал Янчук по телефону.

Любимый турнир Джоковича

Australian Open остается самым успешным из турниров Большого шлема для экс-первой ракетки мира серба Новака Джоковича, который начнет турнирный путь матчем с испанцем Фернандо Вердаско и может встретиться с Марреем лишь в финале. Джокович выиграл последний матч у британца в финале соревнований в Дохе, сделав заявку на возвращение лидирующих позиций в мировом теннисе. Тем не менее, даже итоговая победа на кортах Мельбурна никак не скажется на положении Джоковича в рейтинге.

В случае очередной победы на Открытом чемпионате Австралии серб выйдет на чистое четвертое место по количеству победу на "Мэйджорах". Пока в активе Джоковича 12 побед, как и у завершившего карьеру в 1983 году австралийца Роя Эмерсона. Больше лишь у Федерера (17), испанца Рафаэля Надаля и американца Пита Сампраса (по 14). Что касается Надаля, то испанец как и Федерер, постепенно набирает форму после того, как пропустил окончания предыдущего сезона. Для Надаля соревнования в Мельбурне — наименее успешные из числа турниров Большого шлема. Испанец не раз говорил о том, что очень хочет одержать вторую победу в Австралии повторить успех 2009 года.

Первая ракетка России Андрей Кузнецов уже в первом круге столкнется с преградой, преодолеть которую будет очень сложно – пятым номером мирового рейтинга японцем Кэем Нисикори. Едва ли стоит ждать серьезных достижений от Константина Кравчука, Карена Хачанова, Андрея Рублева и Даниила Медведева. Для каждого из них успехом станет хотя бы одна победа на турнире. Ветеран Михаил Южный имеет возможность встретиться с Надалем во втором круге и тоже едва ли одержит хотя бы две победы.

Кузнецова в роли Шараповой

Открытый чемпионат Австралии стал последним крупным турниром для экс-первой ракетки мира Марии Шараповой, которая вернется на корт после дисквалификации 26 апреля. В отсутствии чемпионки турнира 2008 года роль лидера из числа россиянок исполнит Светлана Кузнецова. Восьмая ракетка Australian Open стартует матчем с колумбийкой Мариано Дуке-Марино и в целом при оценке турнирной сетки может быть благодарна судьбе за выпавший жребий.

Тренер олимпийской сборной России Владимир Камельзон заявил "Р-Спорт", что Дуке-Марино не должна быть опасной для Кузнецовой. "На старте турнира может быть всякое, но не верю, что у Светы будут проблемы в первом раунде", — сказал Камельзон.

Определенные надежды возлагаются на Елену Веснину, которая в 2016 году зарекомендовала себе сильным и уверенным одиночным игроком после того, как впервые в карьере сумела добраться до полуфинала турнира Большого шлема в "одиночке" на Уимблдоне.

Также в основной сетке турнира выступят россиянки Дарья Касаткина (23-й номер посева), Анастасия Павлюченкова (24-й), Екатерина Макарова (30-й), Ирина Хромачева, Наталья Вихлянцева, Евгения Родина, Анна Блинкова, Екатерина Александрова и Елизавета Куличкова. Как минимум две россиянки гарантированно завершат борьбу уже в первом круге – в стартовых матчах Родина сыграет с Павлюченковой, а Александрова – с Макаровой.

Соревнования в Мельбурне недосчитаются двух звезд мировой величины: финалистка Открытого чемпионата Австралии 2008 года сербка Ана Иванович объявила о завершении карьеры незадолго до соревнований, а двукратной победительнице Уимблдона чешке Петре Квитовой только недавно сняли швы с пораненной грабителем руки. Без двух теннисисток, которых страстно любят болельщики, турнир будет менее зрелищным, чем обычно.

Главная интрига заключается в том, сможет ли экс-первая ракетка мира американка Серена Уильямс взять реванш за прошлогоднее поражение у немки Ангелики Кербер. В случае успеха Уильямс-младшая выиграет 23-й "Мэйджор" в карьере и обойдет немку Штеффи Граф по количеству побед на главных турнирах. В первом матче в Мельбурне американка встретится с талантливой швейцаркой Белиндой Бенчич.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>