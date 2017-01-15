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Спорт

Российские бобслеисты и скелетонисты выиграли медали на ЧЕ в Винтерберге

22:0115.01.2017
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Скелетон. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт, Елена Дьячкова. Сборная России по бобслею и скелетону завоевала две медали на чемпионате Европы, прошедшем в немецком Винтерберге и совмещенном с четвертым этапом Кубка мира. Бобслеистки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова принесли России первые в истории медали европейского первенства у женщин, став вторыми, а олимпийский чемпион Сочи по скелетону Александр Третьяков выиграл в Германии бронзу.

Триумфаторами турнира стали немецкие спортсмены, завоевавшие золотые медали в четырех дисциплинах из пяти. Стать первыми им не удалось только в мужском скелетоне. Второе место в командном зачете заняла команда Латвии, третье – сборная Австрии. Россияне на этот раз стали четвертыми. Примечательно, что медали чемпионата Европы в Винтерберге завоевывали представители всего лишь четырех стран.

Первая медаль в истории!

Сергеева и Кочержова в зачете чемпионата Европы по итогам двух заездов в пятницу уступили лишь немецкой двойке Мариамы Яманки и Анники Драцек. Ранее российские бобслеистки никогда не выигрывали награды на европейских первенствах.

Бобслей. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Российские бобслеистки впервые выиграли медали чемпионата Европы

"Мы готовились к этому, вы видели, какая гонка была, какие соперники. Даже двукратная олимпийская чемпионка проиграла Сергеевой, я про Кейли Хамфрис. Девочки достойно отработали, но есть еще над чем работать, над стартом. На старте еще немного не хватает, чтобы бороться за первое место. Но работа ведется, самое главное — мы на правильном пути. Это для нас равно победе", — заявил агентству "Р-Спорт" президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

"Когда выходила на старт, даже не думала о медали, — призналась Сергеева. — Я люблю трассу в Винтерберге и рада, что все получилось на ней. Не было никакого волнения — я просто собралась. Знала, что мне нужно делать и сделала это! Старалась в этот раз отключиться перед второй попыткой, как будто первого заезда и не было, и у меня просто 16-й стартовый номер".

Александра Родионова и Юлия Шокшуева остановились в шаге от пьедестала, заняв четвертое место. "Родионовой и Шокшуевой не хватило чисто старта, чтобы зацепиться за медаль. Проигрыш на старте больше полторы десятых потом очень тяжело отыгрывать, трек не пропускает людей, которые не быстро толкают. Гонка была ровная, никто не ошибался, и главное было задать начальную скорость. Провели достойно, но на старте, к сожалению, показывали не быстрые секунды, поэтому пока четвертые", — пояснил Зубков.

Третьяков справился с давлением

Третьяков подошел к чемпионату Европы после почти месячного отсутствия стартов – предыдущий этап Кубка мира в Альтенберге олимпийский чемпион, как и Елена Никитина и Мария Орлова, был вынужден пропустить из-за временного отстранения, наложенного Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) в связи с расследованием Международного олимпийского комитета (МОК) возможного нарушения антидопинговых правил на Играх в Сочи. Отстранение было отменено 8 января, благодаря чему российские скелетонисты смогли заявиться на чемпионат Европы в полном составе.

Российский скелетонист Александр Третьяков. Архивное фото
© AFP 2017/ Daniel Naupold
Александр Третьяков стал бронзовым призером ЧЕ по скелетону

Третьяков был лидером общего зачета Кубка мира после двух стартовых этапов в Северной Америке, но после пропуска гонки в Альтенберге, естественно, упустил первую строчку. В Винтерберге россиянин показал пятое время в первом заезде и второе в финальной попытке, а по сумме занял третье место. Первым в восьмой раз подряд на чемпионатах Европы стал латвиец Мартинс Дукурс, одержавший к тому же и первую победу в нынешнем сезоне Кубка мира. Серебро завоевал Томас Дукурс. Никита Трегубов в зачете чемпионата Европы финишировал пятым, Евгений Рукосуев – 13-м.

"В принципе я доволен результатом. Получается, что практически месяц не катался перед чемпионатом Европы, поэтому я маленько потерял соревновательный ритм. Но ничего, втянулся уже", — заявил Третьяков агентству "Р-Спорт" после гонки.

Российские скелетонистки Никитина, Орлова и Канакина в Винтерберге наград завоевать не смогли, оставшись за пределами десятки сильнейших. Канакина стала 11-й, Никитина – 13-й, а Орлова – 14-й. Из-за сильного снегопада соревнования у женщин были сокращены до одной попытки.

"Выводы по результатам женской команды делать пока рано. У Маши и Лены всего третьи соревнования в сезоне. Будем надеяться, что они еще раскатятся и втянутся в соревновательный процесс, потому что до Нового года все складывалось хорошо, ошибки были исправляемыми, можно было бороться за результат. Главный старт — чемпионат мира. Главное — чтобы не было таких сюрпризов, как отстранения, и спортсмены должны втянуться, раскрыть себя", — сообщил "Р-Спорт" старший тренер сборной России Данил Чабан.

Дважды четвертые

Бобслеисты в Винтерберге медалей не выиграли, но и в двойках, и в четверках заняли самое обидное место – четвертое, остановившись в шаге от наград. В гонке двоек сильнейшими из россиян стали Алексей Стульнев и Кирилл Антюх. Александр Касьянов и Алексей Пушкарев финишировали восьмыми, а Максим Андрианов и Илья Малых – 13-ми. Выиграл чемпионат Европы экипаж немца Франческо Фридриха, а двойка Йоханнеса Лохнера стала второй. Бронзовым призером европейского первенства впервые в карьере стал Оскар Киберманис из Латвии.

В четверках победа также осталась за хозяевами трассы. На этот раз золото завоевал экипаж Лохнера. Его товарищ по сборной Германии Нико Вальтер занял второе место, а австриец Беньямин Майер стал бронзовым призером. Российская четверка Касьянова, Алексея Зайцева, Пушкарева и Максима Белугина была четвертой. Экипаж Стульнева, Василия Кондратенко, Ильвира Хузина и Романа Кошелева занял пятое место, а Андрианов, Петр Моисеев, Малых и Руслан Самитов в зачете чемпионата Европы финишировали седьмыми.

"В двойках, конечно, не хватило стабильности. А в четверках погодные условия подкачали. Когда ехала первая пятерка, снега не было, а потом начался сильный снегопад. Поэтому не получилось достойно побороться за подиум", — прокомментировал выступление российских спортсменов Зубков.

При этом глава федерации отметил, что команда по итогам чемпионата Европы не заслуживает негативной оценки.

"Соперники были очень серьезные, особенно в мужском бобслее. Все видели – любая ошибка карается результатом на финише. Самое главное — нам есть над чем работать и куда стремиться. В целом работа проделана неплохая. Команда заслуживает оценки "удовлетворительно", даже ближе к "хорошо", потому что ребята боролись, старались зацепиться, делали все возможное, чтобы побороться за подиум. Но, сами понимаете, спорт есть спорт, и побеждает сильнейший. Мы будем делать выводы и идти вперед, готовиться к чемпионату мира", — сказал он.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

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