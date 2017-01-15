ЧЕ по шорт-треку: Елистратов защитил титул, россияне выиграли медали

МОСКВА, 15 янв – Р-Спорт, Анатолий Самохвалов. Чемпионат Европы по шорт-треку завершился в воскресенье в итальянском Турине завоеванием российскими спортсменами 10 медалей, победой россиян в неофициальном медальном зачете, золотом Семена Елистратова и серебром Софьи Просвирновой в многоборье.

Турнир прошел 13-15 января во дворце спорта "Палавела". Шорт-трекисты РФ завоевали 10 наград (3 золотые, 3 серебряные и 4 бронзовые). Семен Елистратов выиграл золото на дистанции 1500 метров и в многоборье, завоевал бронзу на 1000 м, Виктор Ан выиграл бронзу на 500 м, Софья Просвирнова взяла золото на 1000 м, серебро на 1500 м и в многоборье, Екатерина Константинова – бронзу на 1000 м и в многоборье. Также серебро завоевала мужская сборная России в эстафете.

Елистратовская "тысяча"

Развязка чемпионата наступила в воскресенье. Последняя из индивидуальных медальных дистанций — 1000 метров — традиционно является для Елистратова особенно успешной. На "тысяче" Семен годом ранее выиграл золото европейского первенства в Сочи, он два сезона подряд удерживает первую позицию в общем зачете Кубка мира, и, наконец, он — обладатель мирового рекорда с результатом 1.22,607 секунды.

Лидер первых двух дней стартов Елистратов вел себя невозмутимо в полуфинале, он даже не поддался на ускорение Ана посреди забега, пребывая на тот момент лишь на третьей позиции. В итоге Елистратов финишировал на квалификационном втором месте вслед за венгром Шандором Лю Шаолинем. а Александр Шульгинов и Ан отобрались лишь в финал B.

В финале Елистратов тактически выжидал, идя на третьей позиции перед двумя венграми – Шандором Лю Шаолинем и Лю Шаоаном, контролируя лишь факт нахождения позади своего главного конкурента – голландца Шинки Кнегта. На последнем круге россиянин практически не попытался побороться с лидерами забега, тем более, что младший из венгров, Шаоан (итоговое 2-е место), стал работать на сдерживание Семена в угоду старшему брату (Шаолинь взял золото). Однако на последнем повороте россиянина стал агрессивно атаковать Кнегт. Елистратов упал, но после дисквалификации голландца стал бронзовым призером "тысячи".

После шорт-трекисты сошлись в суперфинале на 3000 метров, который отдельной награды не предусматривает, а существует для окончательного распределения мест в многоборье. Елистратов вновь не стал заниматься форсажем и обозначил свое место в компании знакомых венгров, а за два круга не оставил шансов ни им, ни Кнегту. Победа в суперфинале обернулась вторым подряд европейским титулом Елистратова в многоборье (86 итоговых очков), второе место у Шандора Лю Шаолиня (71), третье – у Кнегта (54), Ан – 8-й (17), Шульгинов – 10-й (3).

Просвирнова и Константинова на подиуме в многоборье

В соревнованиях женщин занимавшая перед последним днем 3-е место в общем зачете Просвирнова и другая лидер сборной Константинова практично прошли полуфинал "тысячи", сразу же занимая первую позицию на льду и не отдавая ее до самого финиша. Итальянка Арианна Фонтана, стартовавшая в воскресенье в красном нашлемнике лидера, попала в финал благодаря дисквалификации британки Шарлотт Гилмартин, допустившей нарушение на венгерке Андреа Кеслер. Татьяна Бородулина выбыла из борьбы в четвертьфинале.

В финале Просвирнова с первых секунд захватила лидерство, и пока Фонтана с Кеслер боролись за вторую позицию, уходила вперед. Итальянка в итоге упала, к тому же нарушив правила. Кеслер смогла найти силы, чтобы финишировать с Просвирновой практически нога в ногу, но уступила-таки россиянке, добившейся золота и выхода на первое место в многоборье. Константинова дважды пыталась приблизиться к соотечественнице путем затратных рывков по большой дорожке, но желаемого результата не достигала, однако, тем не менее, завоевала бронзу.

В очковом суперфинале на 3000 метров Просвирнова аккуратно пристроилась за Фонтаной, но последний круг стал образцово показательным в исполнении итальянки, которая ушла и от Просвирновой, и обошла Константинову. В итоге итальянская прима стала чемпионкой Европы в многоборье, набрав 79 очков, серебро у Просвирновой (73), бронза — у Константиновой (39). "Так сложилось, что немножко не получилось (не упустить итальянку), но мы очень рады, что в итоге оказались на пьедестале с Катей (Константиновой). Впереди — чемпионат мира. Будем готовиться, чтобы показать результат и там", — отметила Просвирнова. "Я не ожидала, что так получится, — отреагировала трехкратная чемпионка Европы на успех в многоборье — Я очень-очень-очень рада и очень удивлена".

Татьяна Бородулина очков не набрала.

Третье золото Елистратова на 1500 м ЧЕ

Первый же комплект наград был разыгран в субботу на дистанции 1500 метров. Ан и Шульгинов откровенно проиграли свой полуфинальный забег тем же венграм – опытному Виктору Кноху и Шаоану, которые финишировали на двух квалификационных позициях, "подарив" 6-кратному олимпийскому чемпиону и его партнеру финал B. Ан, к слову, стартовал с последней позиции и однажды сумел протиснуться между Кнохом и Шаоаном, но был вытеснен из этой компании в секунду. Шульгинов пытался поначалу вести забег, но ничего хорошего из этого не вышло. Другой полуфинал был попроще, Елистратов и венгр Лю Шаолинь чуть ли не пешком финишировали на пути в финал.

Таким образом, на решающем старте перед абсолютным чемпионом Европы стояла задача невероятной сложности – обыграть голландца Шинки Кнегта и целую троицу сборной Венгрии, что в шорт-треке становится порой невозможным из-за нюансов командной тактики, которая запрещена формально, но процветает неофициально.

Елистратов избрал тактику стартового выжидания. На первом месте шел Кнегт, затем венгры стали выстраиваться в соответствии с командной задумкой, но помешали друг другу и Кнегту. Голландец в итоге был дисквалифицирован, сфолив на одном из венгров, а Елистратов по-чемпионски финишировал первым, фирменно ускорившись на последних двух кругах. Лю Шаоан занял 2-е место, 3-й результат у израильтянина Владислава Быканова. Финал B выиграл Ан, шедший за два круга до финиша на последней позиции.

"Я пока не до конца понял, что венгры хотели сделать (в тактическом плане). Что касается Кнегта, то я его даже и не видел, потому что передо мной были все венгры", — отметил Елистратов, который на последних четырех европейских чемпионатах в третий раз стал сильнейшим на дистанции 1500 метров.

В этой же дисциплине у женщин две россиянки Просвирнова и Константинова смогли квалифицироваться в главный финал уверенно и спокойно. Бородулина цеплялась за нужную позицию лишь на первой минуте полуфинала вслед за Просвирновой, но после рывка голландки Сюзанне Схюлтинг четырехкратная чемпионка Европы довольствовалась только финалом B, где заняла 3-е место. Схюлтинг, являвшаяся одной из претенденток на победу в многоборье, в тот же вечер травмировала плечо в эстафете и в личном зачете состязания прекратила.

В финале A Просвирнова и Константинова сразу же возглавили забег, однако через пару кругов вперед технично выкатилась венгерка Петра Ясапати, и россиянкам пришлось тратить энергию на восстановление тактического лидерства. После настоящую сумятицу внес рывок Фонтаны, которая сильно "притормозила" Константинову (россиянка в итоге заняла 5-е место), но Просвирнова с блоком итальянки справилась и завоевала серебро. Фонтана выиграла золото, ее соотечественница Лучия Перетти — бронзу.

Холостой спринт

Бронзу на дистанции 500 метров выиграл Ан, оказавшийся единственным представителем России в главном финале. Золоту Кнегта способствовало как его собственное ускорение, так и работа коллеги по команде, открытия этого сезона Дилана Хогерверфа. Этот парень не пустил в финал A Елистратова, а в финале B отлично поработал на Кнегта, наглухо закрыв Ана от борьбы за золото. В итоге Хогерверф завоевал серебро.

Еще один представитель России, Александр Шульгинов упал в полуфинальном забеге.

В спринтерских соревнованиях женщин в финал A из россиянок не прошел никто. Бородулина и Константинова выбыли на стадии четвертьфинала, Просвирнова уступила в полуфинале голландке Рианне де Врис и британке Шарлотт Гилмартин, попав лишь в финал B, в котором победила.

Победу же в драматичном финале А одержала Де Врис. Голландка возглавила забег, вслед за ней расположилась итальянка Мартина Вальчепина, задача которой заключалась в создании благоприятных условий для Фонтаны. Вальчепина явно не сопротивлялась против выхода вперед фаворитки в красном нашлемнике, после чего сосредоточилась на помехах шедшей четвертой Гилмартин. И когда Фонтана стала обходить де Врис, то поскользнулась на повороте. Итоговое серебро у Вальчепины, бронза — у Гилмартин.

Россиянки не смогли попасть в финал эстафеты из-за дисквалификации, зато мужская сборная России отметилась серебром в составе Елистратова, Ана, Шульгинова и Дениса Айрапетяна. На стадии квалификации в эстафете также участвовал Руслан Захаров. "Результат сам говорит за себя, а он очень и очень хороший. Прекрасный, — резюмировал итог соревнований президент Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов. — Российские спортсмены в очередной раз доказали, что они сильнейшие в Европе. Отлично выступили наши ребята! Особенно я рад за Семена, который смог защитить свой титул в многоборье, во второй раз подряд став чемпионом Европы".

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