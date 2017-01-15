Финал КМ по лыжным гонкам, перенесенный из Тюмени, примет Канада

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Канадский Квебек примет финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам, ранее перенесенный из Тюмени, сообщается на официальном сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

FIS 23 декабря сообщила, что Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) отказалась от права проведения финала Кубка мира, который должен был состояться 16-19 марта в Тюмени. Это произошло на фоне отчета независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о якобы массовых манипуляциях с допинг-пробами российских спортсменов и последовавшим за этим объявлением Международного олимпийского комитета (МОК) о начале расследования.

Ранее на проведение тюменского этапа Кубка мира также претендовал шведский Эстерсунд.

Финал Кубка мира пройдет с 17 по 19 марта.

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