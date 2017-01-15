СКА дома одержал волевую победу над "Сибирью" в матче КХЛ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 янв — Р-Спорт, Тарас Барабаш. Хоккеисты петербургского хоккейного клуба СКА переиграли новосибирскую "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в "Ледовом" в Санкт-Петербурге в воскресенье, завершилась волевой победой армейцев со счетом 6:2 (1:0; 2:2, 3:0).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Евгений Дадонов на 1-й и 52-й минуте, Павел Дацюк (33), Никита Гусев (33), Илья Кабулков (45), Вадим Шипачев (46).

В составе гостей отличились Константин Окулов (28), Йонас Кемпайнен (32).

Нападающий первого звена СКА Сергей Плотников получил травму по ходу первого периода и не смог продолжить встречу. Плотников упал на плечо в игровом эпизоде, нарушения правил со стороны соперника зафиксировано не было. Вместо Плотникова в первом звене с Ильей Ковальчуком и Павлом Дацюком играл Виктор Тихонов.

Во втором периоде нападающий "Сибири" Евгений Артюхин был удален до конца встречи. Артюхин был наказан за колющий удар в пах форварду СКА Виктору Тихонову.

СКА продолжает единолично лидировать в чемпионате, набрав 118 очков в 50 матчах, у "Сибири" в активе осталось 65 баллов после 51 игры. В следующем матче СКА дома сыграет с хельсинкским "Йокеритом" 19 января, "Сибирь" на выезде встретится с нижнекамским "Нефтехимиком" 23 января.

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