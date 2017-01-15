Шорт-трекист Елистратов выиграл на ЧЕ в Турине в многоборье

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Российский шорт-трекист Семен Елистратов выиграл на чемпионате Европы в итальянском Турине в многоборье.

В субботу Елистратов завоевал золото на дистанции 1500 метров, а в воскресенье стал третьим на дистанции 1000 метров. Кроме того, россиянин выиграл воскресный суперфинал.

Результаты в Турине позволили россиянину набрать 86 очков и стать победителем многоборья. Вторым стал венгр Шандор Лю Шаолинь (71 балл), третье место у голландца Шинки Кнегта (54).

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