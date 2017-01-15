Елистратов завоевал бронзу ЧЕ по шорт-треку на дистанции 1000 метров

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Победитель Олимпиады в Сочи в эстафете россиянин Семен Елистратов завоевал бронзу чемпионата Европы по шорт-треку в итальянском Турине на дистанции 1000 метров.

Елистратов в воскресенье финишировал с результатом 1 минута 41,207 секунды. Первое и второе место заняли представители Венгрии Шандор Лю Шаолинь (1.25,964) и Лю Шаоан (1.26,061) соответственно.

Ранее в Турине Елистратов завоевал золото на дистанции 1500 м.

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