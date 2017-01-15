Российские саночники выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Латвии

МОСКВА, 15 янв — Р-Спорт. Сборная России по санному спорту выиграла эстафету на шестом этапе Кубка мира в латвийской Сигулде.

В воскресенье россияне Татьяна Иванова, Семен Павличенко и Владислав Южаков/Юрий Прохоров выиграли эстафету с результатом 2 минуты 13,178 секунды. Серебро у сборной Германии (+0,017 секунды). Бронзу завоевали саночники сборной Латвии (+0,418).

Ранее в Сигулде Павличенко и Роман Репилов заняли соответственно первое и второе места в соревнованиях на одноместных санях, а Иванова стала бронзовым призером этапа.

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>