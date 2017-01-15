Неделя звезд хоккея открывается восьмым матчем за Кубок вызова МХЛ

МОСКВА, 15 янв – Р-Спорт, Семен Галькевич. Восьмой в истории Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) матч за Кубок вызова пройдет в воскресенье в Уфе. Мероприятие откроет Неделю звезд хоккея, в рамках которой столица Башкортостана также примет Матчи звезд Женской хоккейной лиги (19 января) и Континентальной хоккейной лиги (21-22 января).

Кубок вызова МХЛ представляет собой матч сильнейших молодых хоккеистов лиги. В отличие от Матча звезд КХЛ, молодые спортсмены не устраивают показательную игру, а по-настоящему бьются, о чем говорят результаты прошлых встреч. Исход двух Кубков вызова решился в серии послематчевых буллитов, а если хоккеистам хватало 60 минут для выявления победителя, то разница в счете лишь раз – в прошлом году – составила более двух шайб.

Уфа станет первым городом, проводящим матч за Кубок вызова во второй раз (ранее – в 2011 году). Помимо Уфы мероприятие проходило в Санкт-Петербурге, Магнитогорске, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Череповце и Нижнекамске.

Команда Запада ведет в противостоянии с командой Востока с общим счетом 5-2, при этом хоккеисты Западной конференции МХЛ выиграли три последних Кубка вызова.

Главным тренером команды Западной конференции на Кубке вызова стал Борис Миронов ("Красная Армия", Москва), команды "Восток" — Максим Смельницкий ("Белые Медведи", Челябинск). Помощниками специалистов будут Михаил Милёхин (СКА-1946, Санкт-Петербург) и Константин Полозов ("Толпар", Уфа). Капитанами команд будут Кирилл Цулыгин из уфимского "Толпара" (Восток) и Андрей Алтыбармакян из "СКА-Серебряные Львы" (Запад).

Цулыгин, сын известного в прошлом уфимского хоккеиста Николая Цулыгина, обладает самым большим среди участников Кубка вызова опытом игры на уровне Континентальной хоккейной лиги. В прошлом сезоне он провел за "Салават Юлаев" 43 матча и дошел до финала конференции. Также в нынешнем сезоне в КХЛ дебютировали Константин Пархоменко из Новокузнецка (пять матчей), Виталий Кравцов из Челябинска (одна смена), Матвей Заседа из Хабаровска (три игры), московский армеец Павел Подлубошнов (один матч).

Наибольшее представительство среди клубов на Кубке вызова МХЛ имеют "Красная Армия", "СКА-Серебряные львы" и "Омские Ястребы", делегирующие в Уфу по три хоккеиста. Особое внимание на Кубке вызова будет приковано к двум форвардам "Омских Ястребов" Артему Манукяну и Антону Ковалеву, с огромным отрывом возглавляющим список лучших бомбардиров лиги. Манукян набрал 81 очко (32 шайбы и 49 результативных передач) в 44 матчах, Ковалев – 77 очков (37+40) в 43 играх.

Предматчевое шоу начнется в Уфе в воскресенье в 11:00 мск, сам матч за Кубок вызова – в 11:30 мск.

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