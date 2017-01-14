Хоккеистки сборной России завоевали бронзу на молодежном чемпионате мира

МОСКВА, 14 янв — Р-Спорт. Женская сборная России по хоккею победила команду Швеции в матче за бронзу на женском молодежном чемпионате мира (игроки не старше 18 лет), который проходит в Чехии.

Встреча, прошедшая в субботу в Пршерове, завершилась со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) в пользу россиянок. В составе сборной России шайбы забросили Елена Проворова (42-я минута) и Дарья Белоглазова (60).

Сборная России второй раз в истории завоевала бронзу на женском молодежном чемпионате мира.

В финале турнира позднее в субботу сыграют сборные Канады и США.

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