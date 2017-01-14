Виктор Ан взял бронзу ЧЕ по шорт-треку в Турине в забеге на 500 метров

МОСКВА, 14 янв — Р-Спорт. Россиянин Виктор Ан завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы по шорт-треку, который проходит в итальянском Турине, в забеге на 500 метров.

В субботу в финале шестикратный олимпийский чемпион Ан преодолел дистанцию за 41,834 секунды. Чемпионом Европы стал голландец Шинки Кнегт (41,168 секунды), серебро взял еще один представитель Нидерландов Дилан Хогерверф (41,549).

Другой россиянин Семен Елистратов выиграл финал В на этой дистанции с результатом 41,571 секунды и стал пятым в итоговом протоколе.

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