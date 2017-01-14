Семен Елистратов завоевал золото ЧЕ по шорт-треку на дистанции 1500 метров

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Российский конькобежец Семен Елистратов одержал победу на дистанции 1500 метров на чемпионате Европы по шорт-треку в Турине, сообщает Р-Спорт.

Россиянин показал время 2 минуты 20,608 секунды. На втором месте венгерский спортсмен Лю Шаоанг с результатом — 2 минуты 20,808 секунду, на третьем — Владислав Быканов из Израиля — его время 2 мину 20,822 секунды.

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