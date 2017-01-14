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Спорт

Снова первые: экипаж "КАМАЗ-мастер" победил в ралли-рейде "Дакар"

17:0914.01.2017
(обновлено: 19:22 14.01.2017)
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Автомобиль команды КАМАЗ-мастер под управлением Эдуарда Николаева. Архивное фото
© Фото: "КАМАЗ-мастер"

МОСКВА, 14 янв – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Экипаж "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на ралли-рейде "Дакар"-2017 в зачете грузовиков, вернув российской команде чемпионское звание, а екатеринбуржец Сергей Карякин впервые в карьере поднялся на высшую ступень пьедестала почета среди квадроциклистов.

Пилот команды КАМАЗ-мастер Эдуард Николаев. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Трефилов
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Экипаж Эдуарда Николаева победил на ралли "Дакар" в зачете грузовиков

Ралли-рейд "Дакар"-2017 стартовал 2 января в столице Парагвая Асунсьоне, финиш состоялся в субботу в аргентинском Буэнос-Айресе. Николаев во второй раз в карьере выиграл "Дакар" после победы на ралли-рейде в 2013 году. Команда "КАМАЗ-мастер" стала 14-кратным победителем "Дакара".

Назло недоброжелателям

После прошлогоднего поражения, а второе место Айрата Мардеева для "КАМАЗ-мастер" можно было с уверенностью называть именно так, стали ходить разговоры о том, что эпоха непобедимой российской команды подходит к концу. Сам маршрут "Дакара" все больше и больше напоминал классическое ралли, а бездорожье, на котором камазовцам практически нет равных, встречалось все реже. Однако, как показал ралли-рейд этого года, списывать со счетов российскую команду рано.

Багги. Архивное фото
© РИА Новости. Максим Богодвид
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Маганов и Шубин стали третьими в классе багги на ралли-рейде "Дакар"

"Столица Парагвая произвела очень приятное впечатление, — рассказал на старте гонки Николаев. — Отношение людей очень искреннее. Скандируют "Русия, Русия!". Повсюду плакаты с фотографиями наших "КАМАЗов". Также мы очень чувствуем поддержку наших российских болельщиков. Поверьте, мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы не огорчить их и оправдать ожидания".

6-й, 10-й, 14-й и 15-й результаты экипажей "КАМАЗ-мастер" после первого этапа не говорили ровным счетом ни о чем, однако злые языки все же умудрялись делать далеко идущие выводы уже по этому спецучастку. 3 января ситуация начала меняться коренным образом, когда Сотников поднялся на вторую строчку общего зачета. На следующий день Николаев стал первым на спецучастке и возглавил генеральную классификацию "Дакара".

"Были очень опасные обгоны, чудом проскакивали, чтобы не задеть джипы, — приводит слова Николаева пресс-служба "КАМАЗ-мастер". — Вторую часть ехали на высокогорье. Это сразу почувствовали и машины, и люди. Но в этом году мы специально готовили моторы к высотам, и видно, что есть улучшение. Кроме того, вторая часть сегодняшнего маршрута была довольно быстрой и извилистой. Здесь нам помогла перекомпоновка в целях улучшения развесовки, например, мы поменяли размещение запасных колес, это пошло на пользу".

Сход за сходом

К сожалению, не обходилось и без плохих новостей. Уже по итогам третьего этапа с дистанции сошел двукратный победитель "Дакара" в зачете внедорожников катарец Нассер Аль-Аттия, попавший в серьезную аварию, а на 4-м спецучастке выбыл из борьбы действующий чемпион ралли-марафона в классе мотоциклов австралиец Тоби Прайс, получивший перелом бедра.

Участник ралли Дакар в зачете Quad (квадроциклы) Сергей Карякин. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Песня
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Россиянин Сергей Карякин победил на "Дакаре" в классе квадроциклов

"Это была ошибка. Нас постигла неудача, но это гонка, таков "Дакар". Мы проделали действительно хорошую работу, лидировали. Следующий год ожидания будет очень долгим", — заявил Аль-Аттия.

На 4-м этапе участие в гонке завершил победитель "Дакара"-2010 испанец Карлос Сайнс-старший, пятый год подряд завершивший борьбу на ралли-марафоне досрочно. Автомобиль Сайнса вылетел с трассы и несколько раз перевернулся. После осмотра внедорожника техническим персоналом был сделан вывод, что починить машину в отведенное время не удастся. "Мы опустошены из-за снятия. Мы работали в хорошем темпе со старта ралли, наш автомобиль заметно прибавил по сравнению с машиной прошлого года. Я разочарован, что уже не смогу ничего извлечь из этого", — сказал Сайнс.

Борьба за титул

В классе грузовиков основная борьба за подиум развернулась между Николаевым, Сотниковым и прошлогодним чемпионом голландцем Жераром де Роем на Iveco. Тройка лидеров постоянно сменяла друг друга на вершине общего зачета, но на 10-м этапе будущий обладатель титула сделал уже весомую заявку на итоговый успех, при этом отметив, что наконец-то "начался настоящий "Дакар".

Борьба с бездорожьем на ралли "Дакар"
3-й этап ралли Дакар-2017 Сан-Мигель-де-Тукуман — Сан-Сальвадор-де-Жужуй в Аргентине
© AFP 2017/ Franck Fife
Пилот "Пежо" Стефан Петрансель и штурман Жан-Поль Коттре (Франция) на 3-м этапе ралли в Аргентине.
Мальчик фотографирует КамАЗ Дмитрия Сотникова из России на 5-м этапе ралли Дакар-2017
© AP Photo/ Martin Mejia
Экипаж "КАМАЗ-мастер" в составе пилота Дмитрия Сотникова и штурмана Руслана Ахмадеева на 5-м этапе ралли в Боливии.
Французский пилот Кирилл Депре меняет колесо на ралли Дакар-2017
© AFP 2017/ Franck Fife
Французский пилот "Пежо" Кирилл Депре меняет колесо после 7-го этапа ралли в Боливии.
Ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Martin Mejia/Pool
Гонщик из Нидерландов Кис Кулен (Kees Koolen) на седьмом этапе ралли в Боливии.
Пилоты Ксавье Понс и Рубен Гарсия на автомобиле Ford Ranger на ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Jorge Adorno
Пилот "Форда" Ксавье Понс и штурман Рубен Гарсия (Испания) на старте ралли в Асунсьоне, Парагвай.
Байкер Рики Брабек из США на ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Franck Fife/Pool
Гонщик из США Рики Брабекна на 8-м этапе ралли в Боливии.
Байкер Хуан Салвейшьерра из Боливии на ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Ricardo Moraes
Гонщик Хуан Салвейшьерра из Боливии на 8-м этапе ралли.
Пилот Кирилл Депре из Франции на ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Franck Fife/Pool
Пилот "Пежо" Кирилл Депре и штурман Дэвид Кастера (Франция) на 8-м этапе ралли в Боливии.
Байкер Даниэль Мазукко из Аргентины на ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Ricardo Moraes
Аргентинский гонщик Даниэль Маззуко на старте ралли в Асунсьоне, Парагвай.
Пилоты Жиньель Де Вилье из ЮАР и Дирк фон Зитцевитц из Германии на ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Jorge Adorno
Пилот Toyota Жиньель Де Вилье из ЮАР и штурман Дирк фон Зитцевитц из Германии на старте ралли в Асунсьоне, Парагвай.
Исидре Эстев из Испании на ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Ricardo Moraes
Пилот Mitsubishi Исидре Эстев из Испании и штурман Шема Вильялобос на 7-м этапе ралли в Боливии.
Ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Martin Mejia
Британский гонщик Сэм Сандерлендн на 7-м этапе ралли в Боливии.
Пилот Стефан Петрансель из Франции на ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Franck Fife/Pool
Пилот "Пежо" Стефан Петрансель и штурман Жан-Поль Коттре (Франция) на 7-м этапе ралли в Боливии.
Байкер Адриан Ван Беверен из Франции на ралли Дакар-2017
© AFP 2017/ Franck Fife
Французский гонщик Yamaha Эдриан Ван Беверен на 7-м этапе ралли в Боливии.
Штурман Даниэль Элена из Франции на ралли Дакар-2017
© AFP 2017/ Franck Fife
Штурман "Пежо" Даниэль Элена (Франция) после 7-го этапа ралли.
Пилот КАМАЗ-мастер Айрат Мардеев и штурманы Айдар Беляев и Дмитрий Свистунов
© AFP 2017/ Franck Fife
Пилот "КАМАЗ-мастер" Айрат Мардеев и штурманы Айдар Беляев и Дмитрий Свистунов на 10-м этапе ралли в Аргентине.
Пилот Ромен Дюма со штурманом из Франции на ралли Дакар-2017
© AFP 2017/ Franck Fife
Французский пилот "Пежо" Ромен Дюма на 7-м этапе ралли в Боливии.
Байкер Фаусто Мота из Португалии на ралли Дакар-2017
© AFP 2017/ Franck Fife
Португальский гонщик Yamaha Фаусто Мота после 5-го этапа ралли в Боливии.
Ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Ricardo Moraes
Пилот Toyota Кристиан Лавьель и штурман Жан-Пьер Гарсин (Франция) на 7-м этапе ралли в Боливии.
Пилот Хуан Сильва из Аргентины на ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Ricardo Moraes
Аргентинский экипаж Mercedes на 5-м этапе ралли в Боливии.
Пилот Нани Рома и его штурман Александр Аро Браво из Испании на ралли Дакар-2017
© AFP 2017/ Franck Fife
Пилот Toyota Нани Рома и штурман Александр Аро Браво (Испания) на 7-м этапе ралли в Боливии.
Пилот Себастьян Леб и его штурман Даниэль Элена на ралли Дакар-2017
© REUTERS/ Franck Fife/Pool
Пилот "Пежо" Себастьян Леб и штурман Даниэль Элена (Франция) на 8-м этапе ралли в Боливии.
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"Сегодня начался настоящий "Дакар". Первая часть — триал, интересный и насыщенный спецучасток, то, что мы встречаем на "Шелковом пути" и на этапах чемпионата России. Раньше этого было много на "Дакаре". Думаю, сегодня будет хорош тот, кто имеет хорошую физическую форму. Мы старались ехать быстро и не сломать автомобиль", — сказал Николаев, чьи слова приводит пресс-служба команды.

В итоге, Николаеву удалось удержать лидерство до финиша и завоевать свой второй в карьере титул чемпиона самого престижного в мире ралли-рейда. Сотников стал вторым с отставанием от лидера в 18 минут 58 секунд. Третьим в генеральной классификации стал де Рой (+41.19).

Хочется надеяться, что "КАМАЗ-мастер" при поддержке своего генерального спонсора банка ВТБ, несмотря на все трудности и изменения регламента, и в следующем году сохранит пальму первенства в южноамериканском ралли-рейде, а прошлогодняя неудача останется в памяти, как нелепая случайность.

"Дакары" легкими не бывают, а этот был одним из самых трудных. В этом году наши соперники были сильнее, чем ранее. Это было заметно еще на технических комиссиях, также они показали себя на трассе. Наши ребята оказались равными по силам, но в конце, видимо, сыграла свою роль и физическая подготовка, и моральный настрой, что в итоге и сказалось в последние дни. Все экипажи сработали очень хорошо, можно им всем поставить пятерку с плюсом за эту гонку. Она была нелегкой, да и трасса была тяжелее, чем обычно", — заявил основатель команды Семен Якубов по телефону корреспонденту агентства "Р-Спорт".

Сказал и сделал

Огромные надежды возлагались и на россиянина Сергея Карякина, который в прошлом году остановился в шаге от пьедестала в категории квадроциклов. "Не хочу, чтобы это был очередной "Дакар", — заявил гонщик перед стартом. — Уже пора побеждать. Знаю, что я этого достоин. Уверен, что у меня есть все возможности, чтобы показать лучший результат. Если сравнивать с прошлым годом, то конкуренция чуть ниже, потому что нет братьев Патронелли. А так все лидеры в гонке".

Все новости спорта читайте на сайте агентства "Р-Спорт">>

Начало "Дакара"-2017 выдалось для гонщика из Екатеринбурга не самым удачным,но здесь стоит сделать скидку и на самочувствие спортсмена, выступавшего с температурой. Однако после 3-го этапа Карякин, занимавший лишь 5-ю строчку в общем зачете, заявил, что почувствовал свой темп. "День нельзя назвать удачным, но я уже вкатился, почувствовал свой темп, и хочу завтра поехать на результат", — подчеркнул гонщик.

Уже на следующий день Карякин захватил лидерство, а если и опускался потом на вторую строчку, то с минимальным отставанием. В итоге, россиянин завершил "Дакар"-2017с общим временем 39 часов 18 минут 52 секунды. Вторым с отставанием в 1 час 14 минут 51 секунду финишировал чилиец Игнасио Касале, выигравший ралли-рейд в зачете квадроциклов в 2014 году. Тройку призеров замкнул аргентинец Пабло Копетти (+4:20.19). Все три призера выступают на Yamaha.

13-кратный Петерансель

Французский гонщик Стефан Петерансель из команды Peugeot стал победителем генеральной классификации ралли-рейда "Дакар"-2017 в зачете внедорожников. В итоговой классификации Петерансель занял первую строчку с общим временем 28 часов 49 минут 30 секунд, вторым стал его партнер по команде Себастьен Лёб (+5 минут 13 секунд), третьим — еще один француз Сириль Депре на Peugeot (+33.28).

Петерансель выиграл ралли-марафон "Дакар" в 13-й раз в карьере — шесть раз он побеждал в зачете мотоциклистов и семь раз — в зачете внедорожников.

В зачете мотоциклистов победителем генеральной классификации впервые в карьере стал британец Сэм Сандерленд из команды КТМ, преодолевший дистанцию "Дакара" за 32 часа 6 минут 22 секунды. Второе и третье места заняли также пилоты КТМ — австриец Маттиас Валкнер (+32 минуты) и испанец Херард Фаррес Гуэль (+35.40).

Россиянин Александр Иванютин на Husqvarna показал 32-й результат с отставанием от победителя в 6 часов 17 минут 22 секунды. Еще одна представительница России Анастасия Нифонтова (Husqvarna) финишировала в генеральной классификации на 75-м месте (+17:18.45).

Дебютанты "Дакара на подиуме

Российские гонщики Равиль Маганов и Кирилл Шубин, дебютировавшие на "Дакаре", стали третьими в генеральной классификации ралли-рейда 2017 года в классе багги. Россияне, выступающие на багги Polaris, победили на заключительном этапе, маршрут которого пролегал от Рио-Куарто до Буэнос-Айреса, и сохранили за собой третье место в общем зачете.

Победителями ралли-рейда в этом классе стали бразильцы Леандро Торрес и Лоривал Ролдан на Polaris, опередившие в генеральной классификации Маганова и Шубина на 6 часов 5 минут 35 секунд. Второе место заняли китайцы Ван Фуцзян и Ли Вэй (+4 часа 42 минуты 34 секунды), выступавшие на багги той же марки.

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