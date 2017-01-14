Снова первые: экипаж "КАМАЗ-мастер" победил в ралли-рейде "Дакар"

МОСКВА, 14 янв – Р-Спорт, Сергей Смышляев. Экипаж "КАМАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева одержал победу на ралли-рейде "Дакар"-2017 в зачете грузовиков, вернув российской команде чемпионское звание, а екатеринбуржец Сергей Карякин впервые в карьере поднялся на высшую ступень пьедестала почета среди квадроциклистов.

Ралли-рейд "Дакар"-2017 стартовал 2 января в столице Парагвая Асунсьоне, финиш состоялся в субботу в аргентинском Буэнос-Айресе. Николаев во второй раз в карьере выиграл "Дакар" после победы на ралли-рейде в 2013 году. Команда "КАМАЗ-мастер" стала 14-кратным победителем "Дакара".

Назло недоброжелателям



После прошлогоднего поражения, а второе место Айрата Мардеева для "КАМАЗ-мастер" можно было с уверенностью называть именно так, стали ходить разговоры о том, что эпоха непобедимой российской команды подходит к концу. Сам маршрут "Дакара" все больше и больше напоминал классическое ралли, а бездорожье, на котором камазовцам практически нет равных, встречалось все реже. Однако, как показал ралли-рейд этого года, списывать со счетов российскую команду рано.

"Столица Парагвая произвела очень приятное впечатление, — рассказал на старте гонки Николаев. — Отношение людей очень искреннее. Скандируют "Русия, Русия!". Повсюду плакаты с фотографиями наших "КАМАЗов". Также мы очень чувствуем поддержку наших российских болельщиков. Поверьте, мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы не огорчить их и оправдать ожидания".

6-й, 10-й, 14-й и 15-й результаты экипажей "КАМАЗ-мастер" после первого этапа не говорили ровным счетом ни о чем, однако злые языки все же умудрялись делать далеко идущие выводы уже по этому спецучастку. 3 января ситуация начала меняться коренным образом, когда Сотников поднялся на вторую строчку общего зачета. На следующий день Николаев стал первым на спецучастке и возглавил генеральную классификацию "Дакара".

"Были очень опасные обгоны, чудом проскакивали, чтобы не задеть джипы, — приводит слова Николаева пресс-служба "КАМАЗ-мастер". — Вторую часть ехали на высокогорье. Это сразу почувствовали и машины, и люди. Но в этом году мы специально готовили моторы к высотам, и видно, что есть улучшение. Кроме того, вторая часть сегодняшнего маршрута была довольно быстрой и извилистой. Здесь нам помогла перекомпоновка в целях улучшения развесовки, например, мы поменяли размещение запасных колес, это пошло на пользу".

Сход за сходом



К сожалению, не обходилось и без плохих новостей. Уже по итогам третьего этапа с дистанции сошел двукратный победитель "Дакара" в зачете внедорожников катарец Нассер Аль-Аттия, попавший в серьезную аварию, а на 4-м спецучастке выбыл из борьбы действующий чемпион ралли-марафона в классе мотоциклов австралиец Тоби Прайс, получивший перелом бедра.

"Это была ошибка. Нас постигла неудача, но это гонка, таков "Дакар". Мы проделали действительно хорошую работу, лидировали. Следующий год ожидания будет очень долгим", — заявил Аль-Аттия.

На 4-м этапе участие в гонке завершил победитель "Дакара"-2010 испанец Карлос Сайнс-старший, пятый год подряд завершивший борьбу на ралли-марафоне досрочно. Автомобиль Сайнса вылетел с трассы и несколько раз перевернулся. После осмотра внедорожника техническим персоналом был сделан вывод, что починить машину в отведенное время не удастся. "Мы опустошены из-за снятия. Мы работали в хорошем темпе со старта ралли, наш автомобиль заметно прибавил по сравнению с машиной прошлого года. Я разочарован, что уже не смогу ничего извлечь из этого", — сказал Сайнс.

Борьба за титул



В классе грузовиков основная борьба за подиум развернулась между Николаевым, Сотниковым и прошлогодним чемпионом голландцем Жераром де Роем на Iveco. Тройка лидеров постоянно сменяла друг друга на вершине общего зачета, но на 10-м этапе будущий обладатель титула сделал уже весомую заявку на итоговый успех, при этом отметив, что наконец-то "начался настоящий "Дакар".

"Сегодня начался настоящий "Дакар". Первая часть — триал, интересный и насыщенный спецучасток, то, что мы встречаем на "Шелковом пути" и на этапах чемпионата России. Раньше этого было много на "Дакаре". Думаю, сегодня будет хорош тот, кто имеет хорошую физическую форму. Мы старались ехать быстро и не сломать автомобиль", — сказал Николаев, чьи слова приводит пресс-служба команды.

В итоге, Николаеву удалось удержать лидерство до финиша и завоевать свой второй в карьере титул чемпиона самого престижного в мире ралли-рейда. Сотников стал вторым с отставанием от лидера в 18 минут 58 секунд. Третьим в генеральной классификации стал де Рой (+41.19).

Хочется надеяться, что "КАМАЗ-мастер" при поддержке своего генерального спонсора банка ВТБ, несмотря на все трудности и изменения регламента, и в следующем году сохранит пальму первенства в южноамериканском ралли-рейде, а прошлогодняя неудача останется в памяти, как нелепая случайность.

"Дакары" легкими не бывают, а этот был одним из самых трудных. В этом году наши соперники были сильнее, чем ранее. Это было заметно еще на технических комиссиях, также они показали себя на трассе. Наши ребята оказались равными по силам, но в конце, видимо, сыграла свою роль и физическая подготовка, и моральный настрой, что в итоге и сказалось в последние дни. Все экипажи сработали очень хорошо, можно им всем поставить пятерку с плюсом за эту гонку. Она была нелегкой, да и трасса была тяжелее, чем обычно", — заявил основатель команды Семен Якубов по телефону корреспонденту агентства "Р-Спорт".

Сказал и сделал



Огромные надежды возлагались и на россиянина Сергея Карякина, который в прошлом году остановился в шаге от пьедестала в категории квадроциклов. "Не хочу, чтобы это был очередной "Дакар", — заявил гонщик перед стартом. — Уже пора побеждать. Знаю, что я этого достоин. Уверен, что у меня есть все возможности, чтобы показать лучший результат. Если сравнивать с прошлым годом, то конкуренция чуть ниже, потому что нет братьев Патронелли. А так все лидеры в гонке".

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Начало "Дакара"-2017 выдалось для гонщика из Екатеринбурга не самым удачным,но здесь стоит сделать скидку и на самочувствие спортсмена, выступавшего с температурой. Однако после 3-го этапа Карякин, занимавший лишь 5-ю строчку в общем зачете, заявил, что почувствовал свой темп. "День нельзя назвать удачным, но я уже вкатился, почувствовал свой темп, и хочу завтра поехать на результат", — подчеркнул гонщик.

Уже на следующий день Карякин захватил лидерство, а если и опускался потом на вторую строчку, то с минимальным отставанием. В итоге, россиянин завершил "Дакар"-2017с общим временем 39 часов 18 минут 52 секунды. Вторым с отставанием в 1 час 14 минут 51 секунду финишировал чилиец Игнасио Касале, выигравший ралли-рейд в зачете квадроциклов в 2014 году. Тройку призеров замкнул аргентинец Пабло Копетти (+4:20.19). Все три призера выступают на Yamaha.

13-кратный Петерансель



Французский гонщик Стефан Петерансель из команды Peugeot стал победителем генеральной классификации ралли-рейда "Дакар"-2017 в зачете внедорожников. В итоговой классификации Петерансель занял первую строчку с общим временем 28 часов 49 минут 30 секунд, вторым стал его партнер по команде Себастьен Лёб (+5 минут 13 секунд), третьим — еще один француз Сириль Депре на Peugeot (+33.28).

Петерансель выиграл ралли-марафон "Дакар" в 13-й раз в карьере — шесть раз он побеждал в зачете мотоциклистов и семь раз — в зачете внедорожников.

В зачете мотоциклистов победителем генеральной классификации впервые в карьере стал британец Сэм Сандерленд из команды КТМ, преодолевший дистанцию "Дакара" за 32 часа 6 минут 22 секунды. Второе и третье места заняли также пилоты КТМ — австриец Маттиас Валкнер (+32 минуты) и испанец Херард Фаррес Гуэль (+35.40).

Россиянин Александр Иванютин на Husqvarna показал 32-й результат с отставанием от победителя в 6 часов 17 минут 22 секунды. Еще одна представительница России Анастасия Нифонтова (Husqvarna) финишировала в генеральной классификации на 75-м месте (+17:18.45).

Дебютанты "Дакара на подиуме

Российские гонщики Равиль Маганов и Кирилл Шубин, дебютировавшие на "Дакаре", стали третьими в генеральной классификации ралли-рейда 2017 года в классе багги. Россияне, выступающие на багги Polaris, победили на заключительном этапе, маршрут которого пролегал от Рио-Куарто до Буэнос-Айреса, и сохранили за собой третье место в общем зачете.

Победителями ралли-рейда в этом классе стали бразильцы Леандро Торрес и Лоривал Ролдан на Polaris, опередившие в генеральной классификации Маганова и Шубина на 6 часов 5 минут 35 секунд. Второе место заняли китайцы Ван Фуцзян и Ли Вэй (+4 часа 42 минуты 34 секунды), выступавшие на багги той же марки.