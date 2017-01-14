Маганов и Шубин стали третьими в классе багги на ралли-рейде "Дакар"

МОСКВА, 14 янв — Р-Спорт. Российские гонщики Равиль Маганов и Кирилл Шубин стали третьими в генеральной классификации ралли-рейда "Дакар"-2017 в классе багги.

В субботу Маганов и Шубин, выступающие на багги Polaris, победили на заключительном этапе, маршрут которого пролегал от Рио-Куарто (Аргентина) до Буэнос-Айреса, с результатом 42 минуты 35 секунд и сохранили за собой третье место в общем зачете.

Победителями ралли-рейда в этом классе стали бразильцы Леандро Торрес и Лоривал Ролдан на Polaris, опередившие в генеральной классификации Маганова и Шубина на 6 часов 5 минут 35 секунд. Второе место заняли китайцы Ван Фуцзян и Ли Вэй (+4 часа 42 минуты 34 секунды), выступавшие на багги той же марки.

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